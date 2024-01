Přehled studentských tarify od operátorů aneb který vyjde nejvýhodněji

Zdroj: DALL-E 3

Mobilní operátoři mají poměrně pravidelné akce a nejrůznější limitované nabídky tarifů a předplacenek, ale jak jsou na tom ve srovnání s tarify pro studenty, respektive pro mladé lidi do 26 let věku.

Začíná se na 299 Kč měsíčně

Vodafone, O2 i T-Mobile mají v nabídce tři verze studentských tarifů. Nabídky jsou relativně podobné v některých ohledech, ale i tak nejsou zcela stejné. Pokud bychom šli čistě po ceně, tak nejlevnější jde najít u O2 (YOU 3 GB dat), kde se nabízí za 299 Kč měsíčně tarif s 3 GB FUP. Součástí je 120 volných minut do všech sítí a neomezené SMS do O2 sítě. Také je zde možnost využít data naplno na 24 hodin jednou měsíčně.

U T-Mobile vyjde nejlevnější tarif na 480 Kč (Tarif pro pohodáře). Za to dostanete 10 GB FUP a neomezené volání a SMS. Současně operátor láká na službu Pořád online po vyčerpání FUP, ale jde jen o velmi pomalé připojení k internetu, které vystačí na chatovací aplikace. Rychlost dosahuje maximálně na 256 kbit/s.

Vodafone má základní tarif dražší jen o pár korun (Basic+), vyjde na 487 Kč měsíčně. Zde ale nenajdete FUP limit. Rychlost připojení je limitována na 4 Mb/s, což bude dostačovat i na streamování. Součástí jsou neomezené SMS a volání. V aplikaci pro mobily jde navíc 5x měsíčně zrychlit připojení k internetu na maximum.

Pokud se tedy nechcete trápit s nějakým FUP limitem a omezením kolem volání nebo SMS, nejlépe vychází tarif od Vodafonu. Na druhou stranu O2 má nejlevnější. Další varianty tarifů jsou již podstatně dražší a jen záleží na tom, jestli jste ochotní platit za vyšší rychlost připojení. Pokud se ale nechcete trápit ani s omezením rychlosti, tak je v podstatě jedno, kterého operátora zvolíte, tarify se liší o pár korun, i tak Vodafone má nejlevnější verzi.

Vodafone

Basic+ 487 Kč měsíčně 4 Mb/s neomezené volání a SMS 5x zrychlení na maximum měsíčně odkaz na tarif

Super+ 657 Kč měsíčně rychlost 20 Mb/s neomezené volání a SMS 5x zrychlení na maximum měsíčně odkaz na tarif

Premium 5G 857 Kč měsíčně neomezená rychlost (dle možností sítě) neomezené volání a SMS odkaz na tarif



T-Mobile

Tarif pro pohodáře 480 Kč měsíčně 10 GB FUP neomezené volání a SMS odkaz na tarif

Tarif pro flexery 700 Kč měsíčně 10 Mb/s, přičemž prvních 15 GB bez omezení neomezené volání a SMS odkaz na tarif

Tarif pro datakingy 905 Kč měsíčně neomezená rychlost (dle možností sítě) neomezené volání a SMS odkaz na tarif



O2

YOU 3 GB dat 299 Kč měsíčně 120 minut do vše sítí neomezené SMS do O2 1x zrychlení na den na maximum odkaz na tarif

YOU 10 GB dat 499 Kč měsíčně 10 GB FUP neomezené volání a SMS 5x zrychlení na den na maximum odkaz na tarif

YOU Neomezená data (1. verze) 699 Kč měsíčně 20 Mb/s neomezené volání a SMS 5x zrychlení na den na maximum odkaz na tarif

YOU Neomezená data (2. verze) 899 Kč měsíčně neomezená rychlost neomezené volání a SMS odkaz na tarif



T-Mobile a O2 mají nabídky vázané na věk, přičemž ani nevyžadují potvrzení o studiu. U T-Mobile platí studentská výhoda na dobu určitou, tedy na dva roky. Vodafone naopak vyžaduje ISIC kartu. Pakliže ji nemáte, tak jsou ceny vyšší (Basic+ za 577 Kč, Super+ za 747 Kč, Premium 5G za 897 Kč).

Sice se jedná hlavně o tarify pro studenty, ale že by byly takové tarify zrovna dostupné, to říci nemůžeme. Ale to není neobvyklé v českých podmínkách.



