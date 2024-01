O2 Security tvrdí, že pro své zákazníky zablokovalo přes miliardu hrozeb

O2 vydalo zprávu, že díky své kyberbepečnostní službě zabránilo přes miliardě hrozeb poškodit zákazníky O2. To vše jen v roce 2023. Nejčastějším útokem byly malwarové hrozby následované phisingem. Jen za poslední dva sledované měsíce říjen a listopad letošního roku šlo o téměř 500 milionů útoků, což je více než za celý loňský rok dohromady. Právě malware je nejběžnější a nejefektivnější formu kyberútoku na celém internetu. Aktuálně i nejvíce medializované phisingové útoky byly druhé nejpočetnější. Při nich útočník rozesílá zprávy (formou e-mailu, SMS zprávy či chatové zprávy) a láká nejrůznějšími formami na kliknutí na odkaz, který vede na nezabezpečenou stránku s cílem získat citlivé údaje.

Denně je podvrhnuto několik set čísel

Podle bezpečnostních techniků z O2 je denně podvrhnuto až 300 mobilních čísel a rozesláno více než 10 000 nevyžádaných SMS zpráv. Aktuálně nejčastějším typem podvodné zprávy je phishingová SMS zpráva od přepravní společnosti, například falešné DPD, Česká pošta, PPL apod. Podvodník často informuje zákazníka, že zásilka dorazila do skladu a nelze ji doručit z důvodu nedoplatku. Následně je mu předložena falešná platební brána. Útočník se může snažit získat i jiná data, než jen platební kartu, může jít přístupové údaje do bankovnictví či přístup do mailové schránky.

Všichni tři operátoři v letošním roce spustili službu, kdy na jejich telefonní číslo 7726 můžete přeposlat podvodnou zprávu, kterou jste obdrželi.

„Denně nám lidé nahlásí několik desítek SMS zpráv jako podvodných. My tyto podezřelé SMS zprávy okamžitě na oddělení bezpečnosti prověřujeme. Každý den na základě těchto tipů několik podvodných domén zablokujeme, vysvětluje Radek Šichtanc, bezpečnostní ředitel O2.

