Pozor na zálohy WhatsApp do Google Disku, začnou se započítávat

WhatsApp je poměrně populární komunikační služba a patří mezi ty nejpoužívanější. Sice jsme byli svědky mnoha změn k lepšímu, zejména co se týče možnosti přihlášení na více zařízeních, tak nyní zde máme jednu novinku, která se týká samotného zálohování chatů.

Google Disk už nebude zdarma

Do této chvíle jste si mohli nechat zálohovat chaty do Google Disku, a to zcela zdarma. Dokonce se záloha nezapočítávala do celkového prostoru, který máte ve svém účtu. Samotné zálohy tedy neměly vliv na velikost volného prostoru. To se ale v následujících šesti měsících změní, přičemž již nyní je změna u beta testerů.

WhatsApp na svých stránkách podpory informuje, že samotná záloha se začne započítávat do celkového prostoru, který máte v Google Disku. Pokud si tedy neplatíte vyšší verzi cloudové služby a necháváte si 15GB prostor zdarma, přičemž ještě aktivně používáte WhatsApp, může poměrně rychle zaplnit prostor.

Změna se dotýká jen Android uživatelů. Ještě před zavedením změny, budete v předstihu 30 dnů informováni o změně zálohování u svého účtu. Pokud vám ale dojde prostor v Google Disku, pozastaví se samotné zálohování. Budete tak muset uvolnit prostor, případně si předplatit větší úložiště.

Společnost plánuje zavedení této novinky v průběhu první poloviny roku 2024.

