Veletrh slev je tu [komerční článek]

Dnes tu máme zajímavý mix: 2 výborné pomocníky na úklid domácnosti, a jako bonus až 70% slevy na celou škálu produktů z mezinárodního veletrhu spotřební elektroniky. Tak pojďme na to!

Ruční práce

Vactidy V8 je bezdrátový vysavač, který snadno unesete v jedné ruce. Disponuje sací silou až 20 kPa, kterou ještě podpoří turbínový elektrický kartáč 2 v 1, kdy tvrdé i měkké štětinky jsou zasazeny do jednoho válce, který tak skvěle funguje na kobercích i tvrdých površích.

Vestavěná vyjímatelná baterie poskytne 35 minut nepřetržitého provozu – dost na běžný denní úklid až 120 m2 podlah. Baterii pak dobijete na plný výkon za 4 hodiny, nebo jednoduše vyměníte za jinou – a jede se dál.

Flexibilní otočná hlava zvládne jednoduše vysát i rohy či slepá místa za nábytkem, a dvě LED světla vám posvítí přesně na „místo činu“. A o zdravý vzduch se stará čtyřstupňový HEPA filtrační systém.

Tohoto výkonného pomocníka, který váží pouhých jeden a půl kilogramu, aktuálně získáte se slevou 52 %. To znamená jen 2.111 Kč včetně dopravy a záruky vrácení peněz. Objednávat můžete přímo ZDE.

Robotika šetří vaše síly

A co takhle mít ruce v klidu, a nechat vysavač pracovat za vás? Protože přesně to umí robotický vysavač Smart Sweeper 3 v 1. Do práce ho pošlete jediným stisknutím tlačítka. Na výběr má celou řadu inteligentních režimů, takže se přesně přizpůsobím potřebám vašeho bydlení.

Smart Sweeper disponuje systémem, který automaticky zabrání jeho pádu, takže si můžete být jisti, že se bravurně zvládne vyhnout schodům či jiným vertikálním záludnostem. Sací síla 2.500 Pa si poradí s prachem, nečistotami, vlasy i chlupy. A jelikož je skutečným 3 v 1, dokáže zametat, vysávat i vytírat. 3 plusy pro vás!

Kromě tlačítek jej můžete vyslat na čistící misi pomocí aplikace ve vašem mobilním telefonu. A z telefonu jej můžete i objednat, a to se slevou 52 %. Za cenu 1.657 Kč může být váš, pokud jej objednáte ZDE.

Veletrh slev je tu

Nenašli jste to, co jste hledali? Nevadí, je toho totiž mnohem mnohem víc! Na právě probíhajícím on-line veletrhu spotřební elektroniky máte možnost získat bezpočet užitečných výrobků, a to za ceny až o 70 % nižší.

Přesvědčte se sami, a to přímo ZDE.

