Zdroj: Mobtelefoni

Mark Gurman z agentury Bloomberg se opět podělil o pár novinek, které poodkrývají to, co se „kutí“ v dílně Applu. Tentokrát se nejedná novinky týkající se nových iPhonů, nebo dalších zařízení, ale jedná se o to, co by mohla přinést letošní aktualizace softwaru pro iPhony – iOS 18.

iOS 18 – můžeme se těšit na zásadní změny?

Ačkoliv Gurman nesdělil žádné zásadní informace, které by šly více do detailu, i tak se jedná o informace při kterých se mnoha Apple fanouškům zatají dech. Apple totiž údajně letos plánuje vůbec nejvýznamnější aktualizací svého softwaru pro iPhony, kterým bude iOS 18. Ačkoliv bychom očekávali, že se bude jednat spíše o kulaté číslo, tedy iOS 20, ty nejzásadnější změny a aktualizace v historii iOS by se měly odehrát právě letos.

Gurman se o tyto informace podělil v sekci otázek a odpovědí ve svém předplatitelském zpravodaji Power On. „Bylo mi řečeno, že nový operační systém je ve společnosti považován za jednu z největších aktualizací iOS – ne-li největší – v historii společnosti,“ napsal Gurman. I přes absenci detailnějších informací Gurman sdělil, že v budoucnu určitě přinese více informací. Již nyní se ale objevují střípky funkcí, které by měly do letošní aktualizace dorazit. Jednou z novinek by měla být rozsáhlá integrace umělí inteligence v celém systému iOS.

Zdroj: gizmochina.com



Domů Články iOS 18 by mohl být vůbec nejvýznamnější aktualizací v historii

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama