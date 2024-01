Instagram upraví systém žádostí o sledování

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram podporuje nejrůznější typy obsahu a možnosti zveřejňování. Pravděpodobně se dočkáme rozšíření kruhů a další možností, jak zveřejňovat obsah pro určité uživatele. Nyní se ale pracuje na vylepšení jedné starší funkcionality.

Soukromé účty

Dlouhou dobu mají uživatelé sociální sítě Instagram možnost přepnutí uživatelského účtu na soukromý. To znamená, že je obsah viditelný jen pro ty, kteří přímo sledují účet, ale jinak je vše skryto pro všechny ostatní. Ti ale mohou požádat o přidání mezi sledující. Druhá strana následně dostane požadavek a má se rozhodnout, jestli vyhoví či nikoliv.

Někdy je ale problém určit, jestli povolit sledování nějakému účtu, zejména pokud neobsahuje reálnou profilovou fotografii a vystupuje pod nějakým pseudonymem. Instagram se rozhodl trochu vylepšit tento systém a místo jednoduchého a suchého poslání požadavku o sledování bude možné přidat ještě kontext. Například může vzkázat, kdo ve skutečnosti jste.

To by mohlo napomoci v rozhodnutí, jestli dojde k povolení či nikoliv. Bohužel tato novinka ještě není k dispozici a zatím se na ni pracuje. Kdy bude hotová, není jasné, ale může to trvat několik dnů, týdnů, nebo i měsíců.

