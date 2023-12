Google a Vyhledávání v roce 2023, osobností roku je prezident Petr Pavel

Ilustrace Jindřicha Janíčka

Stejně jako každý rok, i letos se Google pochlubil, co se nejvíce hledalo skrze jeho vyhledávač. Tentokrát zde máme i ilustrace s tématikou výsledků od ilustrátora Jindřicha Janíčka.

To nej na Googlu

Mezi událostmi roku 2023 Google zařadil například prezidentské volby, neštěstí ponorky nebo zemětřesení v Turecku. Do tohoto seznamu se dokonce dostalo otevření nové pobočky řetězce rychlého občerstvení Popeyes. Osobností roku 2023 je prezident Petr Pavel a na druhém místě je Andrej Babiš, ale na třetím je Kazma, který opět překvapil, tentokrát se svým filmem a marketingem kolem něho.

Nechybí pověstné otázky začínající slovem Jak. Uživatele zajímalo například jak volit, jak podat daňové přiznání nebo jak hluboko je Titanic. Mezi českými filmy a pořady nejvíce zaujala soutěž Stardance a na druhém místě je One Man Show The Movie. Co se týče otázek Proč, tak na prvním místě je dotaz, proč nespat na levém boku, ale také lidi zajímal důvod války v Izraeli.

Události roku 2023

Prezidentské volby Válka v Izraeli a v Gaze Donio Martínek Rhodos Popeyes Ponorka Titanic Prigožin Svrab Zemětřesení Turecko Demonstrace 11. 3.

Tuzemské osobnosti 2023

Petr Pavel Andrej Babiš Kazma Monika Babišová Danuše Nerudová Iva Kubelková Ivana Chýlková David Prachař Karel Diviš Jaroslav Bašta

Smutná loučení

Matthew Perry Ken Block Tina Turner Karel Schwarzenberg Vašo Patejdl Sinéad O’Connor Jana Šulcová Milan Kundera Angus Cloud Patricia Janečková

České filmy a pořady

Stardance One Man Show The Movie Survivor Eliška a Damián Love island 2023 Zlatá labuť Docent Bod obnovy Jan Žižka Volha

“Proč?” roku 2023

Proč nespat na levém boku Válka v Izraeli proč Proč volit Babiše Proč světluška svítí Proč ho nemůžu dostat z hlavy Proč nevolit Babiše Proč otékají nohy Dana Zátopková proč neměla děti Proč kočky vrní Proč nemůžu spát

“Jak?” roku 2023

Jak volit Jak podat daňové přiznání přes datovou schránku Jak hluboko je Titanic Jak zrušit datovou schránku Jak vypadá svrab Jak vznikl Izrael Jak vzniká zemětřesení Jak zamrazit jahody Jak naladit Prima Plus Jak zamrazit houby

Zdroj: Tisková zpráva



