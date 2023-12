Apple vs. Beeper – spor se zřejmě změní ve vyšetřování ze stran úřadů USA

Zdroj: phonearena

Společnost Beeper přišla s poměrně elegantním řešením, jak se napojit na iMesaage a zachovat šifrování, a to i bez použití Apple zařízení. To vše díky práci 16letého začínajícího vývojáře. Díky tomu došlo na patřičné změny v rámci služby Beeper Cloud a dokonce jsme se dočkali i klienta Beeper Mini, který přinesl podporu pro iMessage na Androidu. Apple ale záhy provedl úpravy, aby tohoto neoficiálního klienta ukončil. Tím ale příběh neskončil.

Zřejmě začne vyšetřování

Beeper se ale nevzdal a začal řešit odstřižení. Chvíli to vypadalo nadějně, ale záhy Apple udělal další změny, aby Beeper nefungoval s iMessage. Firma se ale nevzdává a řeší jeden problém za druhým. Dokonce v tuto chvíli některým uživatelům alternativního klienta přišel email, že k jejich účtu byl přiřazen nový Mac mini, ale není tomu tak. Firma Beeper vysvětluje, že se Applu jejich řešení jeví jako nové zařízení, ale ve skutečnosti nepoužívají ani fyzické zařízení, ani virtualizovaný stroj.

V tuto chvíli jde o souboj firem Apple a Beeper, ale evidentně se vše přesune do roviny vyšetřování ze stran ministerstva spravedlnosti – Department of Justice (DOJ). Skupina kongresmanů a senátorů z USA předložila výzvu, která žádá vyšetřování, jestli nejde o protisoutěžní chování společnosti Apple proti Beeperu a jestli nejde o antimonopolní chování.

Současně se obávají, že kroky společnosti Apple poškozují hospodářskou soutěž a brzdí i budoucí inovace a investice do interoperabilních služeb. Pokud se započne vyšetřování na americké půdě, může rozhodnutí působit jako precedent, čehož by se mohly chytit i jiné orgány, a to i v EU. Zatím nelze předjímat výsledek, ale pokud by byl Apple shledán vinným, nemuselo by to znamenat jen zpřístupnění služby nebo konkurenčních služeb, Applu může teoreticky hrozit i pokuta.

