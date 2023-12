Aplikace Google Lens prošla zjednodušením

Zdroj: Google

Google se v poslední době soustředil na integraci služby Lens do mnoha aplikací, ale nezapomněl na primární, která je k dispozici od samotného začátku. Tentokrát jsme se dočkali aktualizace, která nepřidává novinky, jen zjednodušuje samotné prostředí.

Jednodušší Lens

Původní rozhraní mělo k dispozici několik filtrů, ale v novém prostředí se nabízí jen tři. Uživatel si tak může vybrat z překladu, vyhledávání a domácích úkolů. Zde jde spíše vidět, čemu uživatelé dávají přednost, jelikož odebrání některých filtrů bylo asi na základě četnosti používání, kde vyhledávání má prioritu číslo jedna.

Dočkali jsme se odebrání filtrů pro Nakupování a Jídla. Nejde ani tak o to, že by aplikace již neuměla toto rozpoznávání, spíše to bylo integrováno do Vyhledávání, kde se případně objeví patřičné informace.

Aplikace si zachovala možnost rozpoznání textu a v podstatě všechny ostatní funkce. Jde ale vidět, že řešení nebo napovídání v domácích úkolech má přednost před Jídlem a Nakupování.

