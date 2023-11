Samsung chystá 5G variantu ke Galaxy A15

Zdroj: Samsung

K říjnovým spekulacím kolem modelu Galaxy A15 4G se právě teď připojují informace také o 5G zástupci, kterého by společnost Samsung mohla oznámit nejpozději na přelomu roku. Poslední generaci jsme poznali letos v lednu, zatímco Galaxy A13 5G byl venku už v prosinci 2013. To znamená, že jihokorejský gigant vydá novou základní vstupenku do světa 5G sítí už asi za pár týdnů.

Malý progres

Telefon nesoucí kódové označení SM-A156B má disponovat 6,5palcovým OLED displejem s Full HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Tvar výřezu pro 13MPx selfie kamerku zřejmě bude stále připomínat padající kapku. Do vnitřních útrob nasadí čipovou sadu Dimensity 6100+ od MediaTeku, kterou můžeme brát jako 5G alternativu k čipu Helio G99.

Jedna z paměťových konfigurací nabídne 4GB operační paměť RAM nebo 128GB interní úložiště podporující maximálně 1TB paměťové microSD karty. Celkovou výdrž by měla zajišťovat 5 000mAh baterie s technologií rychlého 25W nabíjení. Co se týče skladby zadních fotoaparátů, tak výrobce do zad dosadí celkem tři snímače (50 + 5 + 2 MPx).

O zvýšenou bezpečnost se postará boční snímač otisků prstů. Úplným závěrem lze dodat operační systém Android 14 překrytý vlastním rozhraním One UI 6. Nejbližší dny či týdny snad přinesou další podrobnosti včetně fotografií.

