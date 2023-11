iPhone 14 Pro; zdroj: Dotekománie

Jednou z nových funkcí, kterou Apple zákazníkům, kteří si pořídili iPhone 14 přinesl, byla možnost odeslat tísňové volání přes satelit, pokud se uživatel nachází v oblasti bez pokrytí mobilním signálem nebo Wi-Fi. Jedná se o novou službu Tíseň SOS, která je dostupná ve vybraných zemích.

Služba Tíseň SOS pro majitele iPhonů

Apple tuto funkci nabídl zdarma majitelům vybraných modelů iPhonů po dobu dvou let od aktivace zařízení. Podle nových informací Apple tuto dobu prodlužuje o další dva roky, celkem tedy bude služba dostupná po dobu 4 let od aktivace telefonu. Apple zatím neuveřejnil cenu, kterou bude služba stát po té, co vyprší zkušební období. Je potřeba upozornit na to, že Apple službu prodlužuje o další dva roky pouze pro majitele iPhonů 14. Pokud jste si zakoupili nový iPhone 15, platí pro vás dvouleté zkušební období.

Funkce Tíseň SOS dokáže, v oblasti bez pokrytí signálem, odeslat krátkou textovou zprávu skrze satelitní síť příslušným záchranným složkám, což umožní lidem v kritické situaci a v odlehlých oblastech si přivolat pomoc. Služba Tíseň SOS není automaticky dostupná v každé zemi. Zpočátku se jednalo pouze Spojené státy a Kanadu, nyní je služba dostupná i na evropském kontinentu, aktuálně je dostupná v zemích: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Francie, Německo, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Nový Zéland, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Spojené království a USA. Uživatelé mohou kromě odeslání textové zprávy přes satelitní síť také aktualizovat svou polohu ve službě Najít a majitelé iPhonů 15 nouzově volat asistenční službu při poruše automobilu.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Apple prodlužuje bezplatné období pro satelitní připojení u iPhonů 14

Předchozí článek Threads profil už je možné smazat bez vlivu na instagramový [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama