WhatsApp plánuje v aplikaci zobrazovat reklamy, neměly by ale být na hlavní obrazovce

Jednou ze skvělých vlastností aplikace WhatsApp je, že je zcela bez reklam. Je to skoro s podivem, že si aplikace tak dlouho drží čistý štít a žádné reklamy nezobrazuje. To by se ale brzy mohlo změnit, protože jisté náznaky poukazují na to, že by se reklama v aplikaci WhatsApp přeci jen měla objevit.

Reklama míří do aplikace WhatsApp

Letos v září sice šéf WhatsApp popřel, že by se reklama v aplikaci měla zobrazovat, zároveň ale uvedl, že je zpráva o této skutečnosti nepravdivá, čímž naznačil, že si za svým tvrzením tak úplně nestojí jistě. Společnost Meta se snaží do aplikace WhatsApp dostat reklamu již několik let a nyní, jak se zdá, k tomuto kroku opravdu dojde. Meta reklamu zobrazuje ve většině svých aplikací, najdeme ji na Facebooku, ale také například v aplikaci Messenger.

Útěchou snad ale může být skutečnost, že by se reklama v aplikaci WhatsApp neměla zobrazovat na hlavní obrazovce s přehledem chatů a neměla by se snad zobrazovat ani v chatech. Naopak, umístěná bude pravděpodobně někde hlouběji v kanálech, nebo ve statusech. Jak nakonec Cathcart potvrdil, reklama ve WhatsApp je stále na stole a zřejmě je již v přípravě. Pro brazilský magazín Folha De S.Paulo sdělil: „Článek tvrdil, že se chystáme umístit reklamy n hlavní obrazovku. To neuděláme, ani o tom nediskutujeme. Nemyslíme si, že je to správný model. Když lidé otevřou svou schránku, nechtějí vidět reklamu.“

„Reklamy by se však mohly objevit i na jiných místech – v kanálech nebo statusech. Například kanály by mohly vybírat poplatky za přihlášení k odběru, mohly by být exkluzivní pro placené členy nebo by majitelé mohli chtít propagovat kanál. Ale ne, nebudeme umisťovat reklamy do vaší schránky,“ dále vysvětlil Cathcart. Zatím není jasné, kdy se reklamy do aplikace WhatsApp dostanou, protože do celé záležitosti vstupují i obavy uživatelů o jejich soukromí. Vzhledem k tomu, že ale reklama představuje významný zdroj příjmů, dá se očekávat, že se reklama do aplikace dříve, či později, dostane.

