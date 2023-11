Honor zřejmě již brzy uvede své telefony vybavené satelitní komunikací

Honor Magic5 Pro; zdroj: Dotekománie

Na fóru o rozvoji satelitní komunikace, které se konalo v Číně, odhalil ředitel společnosti Honor – Li Kun, významný pokrok ve vývoji technologie pro satelitní komunikaci, kterou společnost plánuje implementovat do svých mobilních telefonů.

Honor telefony s podporou satelitní komunikace

Společnosti se daří úspěšně řešit tři hlavní oblasti, které pro vývoj představovaly zásadní problém: velikost antény, délka hovoru a celková kvalita komunikace. Pakliže se Honoru podaří úspěšně vývoj dotáhnout do konce, mohli by se zákazníci dočkat podpory satelitní komunikace již příští rok. Ta by měla být, dle plánu, součástí, nové řady telefonů Honor Magic 6.

Vedle podpory satelitní komunikace Honor plánuje do nové řady telefonu také implementovat podporu telefonování s nízkou spotřebou energie a vyzařování tepla. Generální ředitel společnosti Honor – Zhao Ming, pak na veletrhu odhalil také plány společnosti na posílení integrace modelu AI do svého systému MagicOS. Společnost před nedávnem také odhalila svůj rovněž interně vyvíjený jazykový model LLM, který je poháněn čipem Snapdragon 8 Gen 3, který zpracovává kompletně všechna data uložená v telefonu uživatelům o nich poskytuje rychlé a spolehlivé výsledky a informace.

Zdroj: gizmochina.com



