Apple Watch 10 by mohly přijít s monitoringem krevního tlaku a spánkové apnoe

Jsou to dva měsíce, co Apple představil nejnovější model svých chytrých hodinek Watch 9 a již se objevují spekulace a zprávy o tom, s čím novým by mohla dorazit 10. generace, která bude jubilejní. Novinky by se pravděpodobně měly odehrát na poli schopnosti měřit další klíčové zdravotní funkce.

Apple Watch 10 budou lepší

Agentura Bloomberg je známá tím, že se vydává na průzkumy za účelem zjistit co nového budoucí produkty Apple přinesou. Nyní se zaměřila právě na další generaci Apple Watch, která příští rok dorazí s kulatou číslicí 10. Jak již napovídá jubilejní číslice, Apple se bude snažit přinést hodinky, která nabídnou něco nového, co je opět posune vpřed a vylepší schopnost konkurovat.

Podle agentury Bloomberg by nové Apple Watch 10 mohly dorazit s možností měřit krevní tlak a také sledovat, zdali uživatel netrpí takzvanou spánkovou apnoe, díky čemuž hodinky rozšíří schopnost monitorovat komplexní zdravotní stav uživatele. Apple by v budoucno rovněž chtěl přijít s neinvazivním způsobem měření cukru v krvi na hodinkách Watch. Hodinky by měly využívat metody infračervené absorpční spektroskopie, která vysílá infračervené světlo skrz kůži mezi cévy a buňky a zpětně zkoumá světlo, které se odráží zpět a následně počítá koncentraci glukózy v krevním řečišti.

