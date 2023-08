Redmi K60 Ultra; Zdroj: Redmi

Xiaomi nastupuje na nový trend, nabídne 5 let aktualizací

Pokud jde o softwarovou podporu smartphonů, tak zde dlouhou dobu kraluje Apple. Důvod je jednoduchý, sám si dělá hardware i software. V případě Androidu jde o komplexnější problém, jelikož nejde jen o výrobce smartphonů a dodavatele operačního systému. Ve hře jsou dodavatelé jednotlivých součástek, jako procesor, grafika, modem atd.

Konečně delší podpora

Mezi takové průkopníky v udržitelnosti Android mobilu je malá společnost Fairphone, která aktualizuje svá zařízení až sedm let. Pokud jde o velké hráče, tak Samsung relativně nedávno posunul laťku na 5 let bezpečnostních aktualizací a 4 roky hlavních. Následně se na tento trend přidal výrobce Oppo i se svou subznačkou OnePlus. Bohužel je ještě mnoho výrobců, kteří nabízí jen dva roky. Možná zde ale bude donucovací nástroj na dlouhou softwarovou podporu ze strany EU. Mezitím Xiaomi chce v této oblasti konkurovat hlavně Samsungu.

Na čínské sociální síti Weibo výrobce ohlásil, že nejnovější smartphone Redmi K60 Ultra dostane 5letou softwarovou podporu. To znamená, že mobil dostane ještě čtyři verze systému Androidu, takže se uživatelé mají těšit na Android 14, 15. 16 a 17. Navíc bezpečnostní aktualizace bude mobil dostávat po dobu pěti let. To ale asi není vše. Jak poznamenává web GSMArena, tak právě mobily od Xiaomi ještě nezávisle na Androidu dostávají aktualizace nadstavby MIUI, takže je možné, že v této rovině bude mobil dostávat aktualizace ještě delší dobu.

Ač se jedná o dobrou zprávu a rozhodně pozitivní krok Xiaomi, tak se oznámení zatím týká jen čínského trhu, ale předpokládáme, že bude zahrnovat i celý svět, aspoň v případě tohoto smartphonu, ať k nám přijde s jakýmkoliv názvem. Nyní si ale budeme muset počkat, jak má Xiaomi nastavenou strategii a kterých mobilů se to bude týkat.

Zdroj: gsmarena.com

