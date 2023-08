WhatsApp nasazuje HD kvalitu fotek

Každou chvíli se testuje nějaká novinka v rámci platformy WhastApp. Někdy je testování velmi dlouhé, jindy dochází k velmi rychlému nasazení. Již nějakou dobu víme, že se chystá lepší kvalita fotek, ale až nyní jsme se dočkali oficiálního představení a zavedení novinky.

WhatsApp testuje generování nálepek pomocí umělé inteligence

Do této chvíle nebylo možné zaslat fotografie přes WhatsApp ve vysoké kvalitě. Aplikace provádí automatické zmenšení souborů, aby nedocházelo k přetěžování mobilního připojení a také aby fotografie zabíraly menší velikost ve smartphonu. Nově se ale nabízí možnost zaslání a prohlížení fotek v HD, tedy ve vysoké kvalitě.

Bohužel WhatsApp zatím nezveřejnil technické specifikace nové funkce. Při zaslání máte možnost vybrat HD kvalitu, ale pro každou fotku zvlášť, aspoň dle našeho pozorování. Co se týče příjemce, tak spíše dojde ke stažení standardní kvality při horším nebo pomalejším připojení. I tak lze jednoduše stáhnout HD fotku.