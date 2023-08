Samsung údajně chystá 4 senzory, jeden nabídne 440 MPx

Zdroj: Samsung

Mobilní telefony dnes nabízí i čtyři foťáky na zadní straně, přičemž není neobvyklé, když jeden z nich má i 200 MPx. Jedná se zatím o dosavadní maximum, přičemž to vypadalo, že se spíše společnosti zaměří na nižší rozlišení s větší plochou pro zachycení světla. Samsung ale nechce zůstat jen u 200 MPx.

440 MPx jako nové maximum?

Rozlišení je jedna věc, ale velikost samotného snímače je daleko důležitější. Mezi připravovanými senzory asi zazáří 50MP GN6, který by měl být jednopalcového typu s velikostí pixelů 1,6 µm. Ten by měl konkurovat IMX989 od Sony. Právě ten se používá v mnoha top modelech. Navíc by Samsung s vlastním senzorem dost ušetřil a nemusel by nakupovat u Sony.

Dále se má chystat 200MP HP7, tedy další generace, která se objevuje v top modelech, respektive ve vyšší střední třídě. Samsung chce ale představit ještě dvě další novinky. Jedna nabídne 320 MPx a druhá pak 440 MPx. Zde ale nevíme, jestli se objeví u nadcházejících top modelů od Samsungu. Navíc ne každý procesor zvládne takto vysoké rozlišení. Je zde i problém s rychlostí zpracování.

Sice u nich bude možné pořídit fotografii s takovýmto rozlišením, ale s největší pravděpodobností se bude využívat seskupování většího množství pixelů pro docílení kvalitnějšího snímku. Pokud Samsung nezmění plány, mohl by nové senzory představit v dohledné době.

Zdroj: gsmarena.com

