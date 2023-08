A200 Pro: první smartphone značky Blackview se zakřiveným displejem je tady [komerční článek]

Světová premiéra první firemní vlajkové lodi Blackview se zakřiveným displejem je tady! Blackview A200 Pro s 2,4K AMOLED displejem, 108Mpx fotoaparátem, 6nm procesorem Helio G99, až 24 GB RAM a zcela novým DokeOS 4.0 založeným na Androidu 13.

Společnost Blackview jako nastupující technologická značka přichází se smartphony řady A, která je šitá na míru uživatelům toužícím po jedinečnosti i praktičnosti. Vzrušující zpráva: Blackview s potěšením oznamuje, že 21. srpna celosvětově uvede na trh svůj první firemní vlajkový telefon s AMOLED displejem, A200 Pro. A200 Pro není vybaven pouze 2,4K 120Hz zakřiveným displejem s AMOLED technologií, ale také 108MP hlavním fotoaparátem, zcela novým systémem DokeOS 4.0 založeným na Androidu 13, 6nm procesorem Helio G99 a možností rychlého 66W nabíjení.

Blackview A200 Pro vyniká elegantním symetrickým dvojitě zakřiveným designem a jedinečnou konstrukcí fotoaparátu se dvěma objektivy. Je k dispozici v podmanivých odstínech: Modrá Daybreak Blue, fialová Meteor Purple a černá Polar Night Black. Kromě výrazného vzhledu nabízí A200 Pro špičkový displej, fotoaparát, operační systém, procesor a baterii pro jedinečné zážitky.

Dechberoucí audiovizuální zážitek

Pro prvotřídní vizuální zážitek se Blackview A200 Pro může pochlubit 6,67palcovým zakřiveným displejem AMOLED s rozlišením 2,4K, chráněným odolným sklem CORNING® GORILLA® GLASS 5 vylepšený dynamickou obnovovací frekvencí 120 Hz pro plynulý obraz a vzorkovací frekvencí 240 Hz pro dokonalý požitek z hraní her. Reproduktor Smart-PA Box poskytuje bohatý zvuk, zatímco optický snímač otisků prstů v displeji nabízí rychlý a bezpečný přístup do zařízení. Zářivá obrazovka se špičkovým jasem až 1 300 nitů zůstává jasná i při prudkém slunečním svitu. Certifikace TÜV SÜD for Low Blue Light navíc zajišťuje snížení modrého světla, což je prioritou pro pohodlí očí uživatelů.

Zachyťte všechny drahocenné vzpomínky s neuvěřitelnou čistotou a detaily

Aby mohli uživatelé zachytit cenné okamžiky a vzpomínky v nejjasnějších detailech, je Blackview A200 Pro vybaven špičkovým 108MPx snímačem Samsung® ISOCELL HM6, který zajišťuje křišťálově čisté záběry ve dne i v noci. Jeho 8MPx 117° širokoúhlý objektiv zachytí široké záběry krajiny, zatímco 2MPx ultra-makro objektiv zachytí i ty nejmenší detaily. Milovníci selfie budou zbožňovat 16MPx přední fotoaparát Samsung®, který kdykoli zajistí oslnivé fotografie. Díky nejnovějšímu algoritmu ArcSoft® 6.0 se uživatelé mohou využít vylepšených režimů, jako je HDR, Super Night a další. S nahráváním videa v rozlišení 2K 30 snímků za sekundu, nejsou vaše vzpomínky jen zachyceny, ale ožívají.

Hladký uživatelský zážitek díky špičkovému výkonu

Pro bleskurychlé a bezproblémové zážitky šité na míru uživatelům je A200 Pro vybaven procesorem MediaTek Helio G99. S pořádnou porcí, až 24GB, paměti RAM (12GB základní + až 12GB rozšiřující), 256GB pamětí ROM a možností rozšíření až o 1TB kartu TF je hraní her, streamování i práce, hračkou. A díky chladicímu systému A200 Pro o ploše 14 883 mm² bude telefon vždy v chladu.

Zbrusu nový systém DokeOS 4.0 založený na Androidu 13

Co se týče operačního systému, Blackview A200 Pro představuje zbrusu nový DokeOS 4.0 založený na Androidu 13. Zcela nová aplikace Workspace Business App integruje váš pracovní a osobní život, čímž zvyšuje efektivitu podnikání, zvyšuje pohodlí a soukromí. S aplikací EasyShare Business App mohou uživatelé sdílet soubory na cestách, aniž by potřebovali internet, a funkce Smart QR Business Scanning zjednodušuje práci v síti, což přináší ještě větší pohodlí a soukromí.

Vylepšená výdrž baterie a možnost rychlého nabíjení

Pokud jde o výdrž baterie, A200 Pro je vybaven výkonnou 5 050mAh baterií, která uživatelům nabízí působivou výdrž až 576 hodin v pohotovostním režimu a 9 hodin nepřetržitého streamování videa. A díky superrychlém 66W nabíjení ji mohou uživatelé dobít z 30 % na 80 % za pouhých 20 minut.

Cena a dostupnost

Blackview A200 Pro je nyní k dispozici za speciální cenu 6 981 Kč po prvních 30 dní. Klikněte zde a je to vaše!

