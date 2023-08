Samsung spouští veřejné testování One UI 6 beta s Androidem 14

Galaxy 23; zdroj: Dotekománie

Android 14 ve své stabilní a čisté podobě přijde již příští měsíc, maximálně v první polovině října. Prvně se dostane na smartphony Pixel od Googlu, což není neobvyklé, ale záhy nastane pomyslný boj o to, kdo přinese aktualizace nejrychleji a pro co nejvíce mobilních telefonů. Samsung se v této oblasti hodně zlepšil, dokonce nabízí podporu i pět let v některých případech. Nyní ale spouští testování One UI 6 beta, tedy nadstavby založené na Androidu 14.

One UI 6 beta jen pro některé

Samotná nadstavba má k dispozici většinu funkcí z Androidu 14, byť některé jsou limitované na Pixely. I tak si Samsung přidává několik vlastních modifikací. Například přidává nové písmo, vlastní emoji a přepracování ovládacího panelu, viz obrázek níže. Také se zapracovalo na přizpůsobení zamykací obrazovky. Ta se může měnit i pomoci rutin a režimů.

Také jsou tu drobnosti jako nový widget pro foťák, který může mít kromě přístupu k samotné aplikaci také nastavené speciální režimy. Díky tomu můžete mít spuštěnou aplikaci s přednastavenými parametry velmi rychle.

Všechno zní zajímavě a možná by si někteří chtěli vyzkoušet novinku, ale je zde několik limitů. One UI 6 beta je zatím jen pro Galaxy S23 sérii. Navíc si ji mohou nainstalovat jen ti, co žijí v USA, Jižní Koreji nebo v Německu. Jestli budou přidány další země, nevíme. I tak lze očekávat velmi rychlé spuštění aktualizací, zřejmě ještě tento rok. Zbylé mobily si budou muset počkat.

