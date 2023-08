Raději si necháte nebo prodáte starý mobil? 56 % Čechů jej odloží do šuplíku

Fotka od Jonas Leupe z Unsplash

Každý měsíc je představeno mnoho smartphonů, takže je z čeho vybírat. Některým vystačí jeden mobil několik let, jiní jej obmění každý rok, aby měli ten nejaktuálnější hardware. Při pořízení nového mobilního telefonu je nutné vyřešit otázku, co s tím starým. Společnost Swappie přišla se zajímavým průzkumem trhu.

Prodat mobil je problém pro Čechy

Starý mobilní telefon se dnes dá využít na mnoho dalších věcí. Některé projekty se věnují například zakomponování do automatizace domu, jiné jej mohou přeměnit do sledovacího zařízení. I tak mnoho smartphonů jednoduše skončí v šuplíku. Dle výzkumu, který si nechala vyhotovit společnost Swappie, odloží starý nepoužívaný mobilní telefon 56 % majitelů. Jako důvod uvádí, že se z takového zařízení stává záložní pro případ, že by se hlavní pokazil, ztratil nebo by byl odcizen.

Bohužel 48 % lidí neví, že za starý mobilní telefon mohou získat peníze. Sice to v mnoha případech nejsou velké částky u starých mobilů, ale i tak se jedná o cenný obchodní artikl. Mobil totiž obsahuje vzácné kovy, takže se může dost součástek recyklovat. Z průzkumu také vyplývá, že jeden ze čtyř majitelů vidí prodej jako příliš komplikovaný.

Pokud jde o samotný prodej, tak jsou Češi poněkud vybíraví. Jen 21 % by zvažovalo prodej do internetového obchodu. Maloobchod by si vybralo 37 % a bazar by volilo 35 %. Až 45 % by raději volilo přítele nebo příbuzného. A to se bavíme jen o těch, co by jej bylo ochotno prodat.

Z nejnovějších dat navíc vyplývá, že trh s použitými a repasovanými chytrými telefony poroste v letech 2022 až 2027 každý rok o 10,23 % a růst očekává také na českém trhu.

Právě prodání starého mobilního telefonu nemusí být jen o recyklování. Takový mobil může dostat druhou šanci a posloužit někomu jinému, navíc se ušetří v mnoha faktorech.

Dejte nám vědět do komentářů, co jste udělali se starým nepoužívaným mobil. A kolik jich máte v šuplíku?

Zdroj: pressmob.cz

