iPhone 15 Pro bude mít zřejmě Action Button a USB C [aktualizováno]

Postupně se objevují nejrůznější spekulace kolem nových iPhonů 15. Zatím se spekuluje o novince prozatím nazvané jako Action Button, ale chybí nám jakékoliv další podpůrné informace, abychom mohli jednoduše konstatovat, že se tento prvek skutečně objeví. Mezitím se objevují údajné fotografie konektoru pro nabíjení a přenos dat. Na snímcích je konkrétně součástka s USB C, respektive všechny tři verze pro iPhone 15, 15 Pro Max a 15 Pro Plus.

V únoru jsme se poprvé dostali ke CAD renderům očekávaného iPhone 15 Pro, které naznačovaly, že se chystají významné designové změny. Nový CAD render od 9to5Mac však mírně odporuje těm předchozím. Podle vydavatele se mu podařilo získat podrobnou sadu CAD souborů od velmi důvěryhodného zdroje.

Na základě těchto souborů se dozvídáme, že iPhone 15 Pro a 15 Pro Max budou mít tlačítko Action, které bylo předtím nahrazováno pevnými tlačítky. To je zajímavá zpráva, protože se spekulovalo, že Apple z technických důvodů tuto funkci zcela vypustí. Mimo to bude iPhone 15 Pro mít fyzické ovládání hlasitosti, na rozdíl od sjednoceného ovladače hlasitosti, který se objevil v některých renderech.

Některé dřívější CAD rendery ukazovaly fotoaparáty, které byly větší než u současného modelu iPhone 14 Pro. Naštěstí nové CAD obrázky ukazují, že se Apple rozhodl pro praktičtější uspořádání. Výčnělek fotoaparátu je sice větší, ale již není tak nápadný.

Zajímavá je také informace o kameře. IPhone 15 Pro Max má zdánlivě větší výčnělek fotoaparátu než iPhone 15 Pro, což naznačuje, že bude mít periskopický zoomovací objektiv. U menšího iPhonu 15 Pro se letos tento objektiv neočekává.

Další změnou budou extrémně tenké rámečky kolem displeje a také USB-C port. Celkově šasi zařízení budou také kulatější než u současné série iPhone 14.

