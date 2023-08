Samsung, Apple a další budou investovat do firmy ARM

Zdroj: ARM

Společnost ARM, která stojí za stejnojmennou architekturou, je klíčovým hráčem nejen na poli mobilních procesorů. Ač se jedná co do počtu zaměstnanců o malou firmu, tak její význam je obrovský. I proto chtěla Nvidia koupit celou firmu za 40 miliard dolarů. Z obchodu nakonec sešlo, zejména kvůli obavám z konkurenčního boje. Úřady akvizici nepovolily. V dohledné době ale asi odstartuje zcela nová kapitola pro tuto firmu.

ARM získá významné investory

V tuto chvíli vlastní 75 % akcií společnosti ARM japonská firma SoftBank Group a zbylý podíl náleží SoftBank Vision Fund. Jinak řečeno, je zde v podstatě jeden vlastník. Dle dostupných informací se plánuje vydání veřejných akcií, jakmile bude udělen souhlas od americké Komise pro cenné papíry a od Nasdaq (elektronický burzovní trh ve Spojených státech amerických).

Do prodeje nepůjdou všechny akcie, jen několik procent, i tak se odhaduje, že prvotní emise bude v hodnotě 60 miliard dolarů, což by byla značná investice do samotné společnosti. Už nyní se spekuluje, že mezi prvními kupci akcií budou společnosti Apple, Samsung Electronics, Nvidia a Intel. Není to neobvyklé, když vlastně používají technologie od ARM.

Samotný seznam všech zájemců bude asi delší. Je samozřejmě otázkou, jak se takovým akcií bude dařit v delším horizontu, ale předpokládá se, že postupně budou růst. Samotná emise by měla proběhnout již v září, pokud vše půjde podle předpokladů.

Na jednu stranu ARM trochu riskuje s tímto krokem, ale vzhledem k důležitosti firmy se nepředpokládá nějaký negativní scénář. Je spíše otázkou, kdo získá nejvíce akcií a kam se až vyšplhá samotná cena. Stále zde ale bude majoritní vlastní v podobě SoftBank Group.

Zdroje: asia.nikkei.com, theverge.com

