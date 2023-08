Google zpřístupňuje šifrování v rámci RCS pro všechny [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Aktualizováno 9. 8.

Google oznámil, že nově zavádí end-to-end šifrování pro všechny stávající i nové uživatele v rámci aplikace Zprávy u technologie RCS, tedy chatu, který nepoužívá standardní SMS. Novinka je platná i pro skupinové konverzace. Někteří uživatelé nemusí mít novinku dostupnou vzhledem ke změněným podmínkám používání. Stačí s nimi souhlasit a hned bude šifrování aktivováno. Díky tomu ani sám Google nebude vědět, případně si ukládat samotnou konverzaci.

Aktualizováno 20. 4.

Po několika měsících Google začíná zavádět end-to-end šifrování pro skupinové konverzace u aplikace Zprávy při využití technologie RCS. Zatím se novinka objevila jen o části uživatelů, z čehož usuzujeme, že zavádění bude postupné.

Původní článek 3. 12.

Dnes je to 30 let, co byla poslána první SMS zpráva. Při této příležitosti Google představil novinku pro RCS, což je technologie nahrazující právě původní SMS. Jednak se nabízí šifrování, ale také zde není účtování po jednotlivých zprávách a je možné posílat nejen fotky v plné kvalitě. Dnešní novinka se týká skupinové konverzace.

RCS a skupiny

Google dnes oznámil, že zavádí šifrování pro skupinové zprávy, ale jde jen o beta testování. Pokud tedy máte beta verzi aplikace, měli byste dostat aktualizaci, která vám toto nabídne. Samozřejmě se může nyní ještě objevovat komplikace s uživateli, kteří nemají nejnovější aplikaci a tudíž u nich chybí možnost šifrování. V takovém případě dojde k vypnutí šifrování, o čemž budete informování přímo v konverzaci.

Hlavní výhodou této funkce je to, že ani Google nebude mít přístup k samotnému obsahu. Kromě této novinky jsme se dočkali oficiálního oznámení, že si budete moci vybrat jakoukoliv emotikonu pro reakce na jednotlivé zprávy.

Google si nenechal ujít příležitost si rýpnout do Applu, který nechce podporovat RCS technologii a zůstává u SMS, pokud tedy jde o komunikaci mezi iPhonem a Androidem. Google doslova napsal, že se Apple zasekl v 90. letech minulého století. V tomto ohledu skutečně zůstává Apple pozadu, jelikož RCS podporují mnohé společnosti včetně mobilních operátorů po celém světě.

Apple neplánuje podporu RCS, spíš si mají všichni koupit iPhone

Zdroje: blog.google, androidpolice.com, droid-life.com

