Zdroj: Google

Google sice představí nový designový postup, ale sám ho nasazuje u svých aplikací i se značným zpožděním. Někdy mění aplikace tak pomalu a postupně, že změny jsou v podstatě nepatrné, ale ve výsledku předělá celou aplikaci. Jen to trvá dlouho. To je i případ aplikace Google Kalendář pro Android. Ta se dočkala nového vzhledu widgetů.

Konečně v aktuálním stylu

Do této chvíle používal Google poměrně kostrbatý design, která je hodně členěný a někdy se musíte více soustředit, kde je co napsané. Jak můžete vidět na srovnání níže, tak došlo k zjednodušení. To nejpodstatnější je ale na samotném pozadí, kde již nebude jen tmavý a světlý vzhled. Google totiž nasadil dynamické barvy, takže zde může být vícero barev.

To se nemusí zamlouvat těm, co si oblíbili například černou barvu. Navíc některé dynamické barvy mohou být kontraproduktivní, jak jde vidět na příkladu níže. Kontrast je nižší, ale na druhou stranu jsou některé prvky výraznější. Například samotné tlačítko plus je nyní výrazné a lépe dostupné.

Nová podoba widgetů je dostupná od verze 2023.30.0.x, ale je možné, že Google bude nasazovat změnu postupně, vzdáleně přes své servery.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Google Kalendář pro Android nasazuje nový vzhled widgetů

reklama reklama