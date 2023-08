Aplikace Gmail konečně dostává funkci, která je roky dostupná ve webové verzi

Zdroj: Dotekomanie.cz

V dnešní době je důležité, aby měl uživatel dostupné všechny funkce v rámci jedné aplikace nebo služby na všech zařízeních, tedy aspoň ty klíčové. Jednoduše se to řekne, ale samotné provedení může být komplikované. Google ale až nyní přidává do mobilní aplikace jednu funkci, která je roky dostupná ve webové verzi.

Cizí jazyk už nebude problém

Právě ve webové verzi si můžete nechat jednoduše na jedno kliknutí nechat přeložit jakýkoliv e-mail. V případě mobilní aplikace to není tak jednoduché. V podstatě jste museli do této chvíle zkopírovat text do Překladače, případně použít jinou funkci pro překlad, ale to vyžadovalo několik kliknutí.

Až nyní Google přidává do mobilních aplikací funkci překladu jakékoliv zprávy. Možnost se objevuje nad textem, jak můžete vidět na animaci níže. Dokonce můžete nastavit automatický překlad pro konkrétní jazyk. Samozřejmě můžete tuto nabídku zrušit.

V rámci webového rozhraní služby Gmail si samozřejmě můžete změnit výchozí jazyk. Novinka bude prvně dostupná pro Android, jen s lehkým zpožděním bude následovat iOS. I tak může trvat i dva týdny, než se objeví na vašem zařízení. První uživatelé mohou vidět novinku již od dnešního dne.

