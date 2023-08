Apple Watch 9 a Ultra Watch 2 by se měly dočkat výrazného navýšení výkonu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Představení nových iPhonů a dalších Apple produktů se nezadržitelně blíží. Již za měsíc a pár dní vypukne jedna z nejočekávanějších technologických událostí roku. Vedle nových jablečných telefonů Apple také představí novou generaci chytrých hodinek Apple Watch a také druhou generaci špičkových hodinek Watch Ultra.

Nové Apple Watch 9 a Ultra přinesou vyšší výkon

Známý Apple analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg sdílí nejnovější odhady týkající se nadcházejících Apple produktů v týdenním zpravodaji Power-On. Konkrétně se zaměřuje na novinky kolem chytrých hodinek Apple Watch. Podle posledních zpráv by měly být Apple Watch 9 a Watch Ultra 2 poháněny nejnovějším čipem S9, který by měl především přinést výrazné navýšení výkonu oproti současné 8. generaci.

Podle Gurmana by měl Apple letos představit Apple Watch 9 a to ve dvou variantách – 41 mm. a 45 mm a potom také špičkový model Watch Ultra 2. Naopak letos nečekejme variantu Watch SE. Jejich druhá generace dorazila minulý rok a jak jistě víte, Apple SE řadu uvádí vždy jednou za dva roky. Co se Watch Ultra 2 týče, mohli bychom letos očekávat uvedení v tmavé titanové variantě, která byla testována již pro loňskou první generaci, ale nakonec neprošel výsledný vzhled. Watch Ultra 2 by také měly být lehčí, než první generace.

Zdroj: gizmochina.com

