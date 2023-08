Zdroj: Asus

Běžní uživatelé kolikrát ani neřeší aktualizace operačního systému, natož třeba samotných aplikací. Spíše se ani nezajímají. Zkušenější a pokročilejší uživatelé jdou mnohdy dál a například udržují svůj smartphone aktuální pomocí komunitních verzí Androidu, které mohou prodloužit aktuálnost mobilu o roky. Bohužel se Asus staví do cesty těmto uživatelům.

Konec rootování?

Jeden z majitelů smartphonu Asus ZenFone 9 se pokoušel odemknout bootloader, což je zapotřebí k získání root práv, tedy těch nejvyšších. To je zapotřebí k tomu, aby byla možná modifikace systému, případně nahrání komunitní verze. Bohužel se mu to nepodařilo a obrátil se přímo na podporu Asusu.

Dostalo se mu negativní odpovědi. Dle tvrzení podpory není možné odemknout bootloaderu u smartphonů ZenFone 9 a ZenFone 10. Nebude to možné ani u budoucích smartphonů. Asus ale dříve uvedl, že to bude možné nadále, ale asi došlo ke změně rozhodnutí, případně přehodnocuje současný stav.

Nemožnost odemknout bootloader by nemusela být tak zásadní věc, pakliže by výrobce poskytoval dlouhou softwarovou podporu pro své mobily. Bohužel i nejnovější ZenFone 10 má zajištěny jen dvě hlavní aktualizace systému. To znamená, že se dočká ještě Androidu 14 a 15. Další podpora nebude možná ani v podobě komunitní verze systému, pokud se nenajde způsob, jak toho docílit neoficiální cestou. Snad Asus přehodnotí své rozhodnutí, byť by bylo lepší, kdyby nabídl delší softwarovou podporu pro své top modely. Konkurence nabízí delší.

Zdroj: androidauthority.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Asus už neumožňuje root, respektive odemčení bootloaderu

reklama reklama