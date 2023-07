WhatsApp dostává funkci rychlého natočení a zaslání videa

Každou chvíli se objeví nějaký novinka u komunikační služby WhatsApp, přičemž na některé funkce si musíme počkat, jelikož jsou dostupné v beta verzi a podléhají dlouhodobému testování a optimalizaci. Nyní zde ale máme novinku, kterou oznámil přímo Mark Zuckerberg ve svém kanálu na Instagramu.

WhatsApp je nově pro chytré hodinky, ale jen s Wear OS

Do t0to chvíle jste měli možnost zaslání hlasové zprávy přes tlačítko mikrofonu. Původně jste museli tlačítko držet, ale nyní je zde i funkce nahrávání bez držení. Právě tato funkcionalita byla modifikována. Nově bude možné jednou tapnout na mikrofon, přičemž dojde k přepnutí na režim nahrávání videa.

Rozhraní nahrávání videa je velmi podobné tomu, co se nabízí u audia. Vývojáři ale zvolili natáčení videa v kruhovém výřezu, v kterém se také bude přehrávat po odeslání. Zatím si budeme muset počkat na samotné podrobnosti, ale vypadá to, že délka videa asi bude omezena na 30 sekund, možná jednu minutu.