Zdroj: Dotekománie

Hudební služba Spotify aktuálně ruší možnost platit za svou prémiovou verzi skrze Apple App Store. Předplatitelé doposavad mohli za službu platit buď přímo v aplikaci skrze spárovanou platební kartu, nebo právě prostřednictvím obchodu App Store.

Spotify již přes App Store nezaplatíte

Spotify tuto možnost nyní ruší a ti předplatitelé, kteří platí přes App Store, budou na konci svého fakturačního období převedení na bezplatný účet. Následně, pakliže budou chtít i nadále využívat placenou verzi, budou muset přejít na placený plán na webových stránkách služby přihlášením ke svému účtu. Web Variety si všiml, že Spotify začala posílat e-mailové notifikace uživatelům, kteří platí za službu přes App Store.

Společnost tyto kroky potvrdila v prohlášení: „Nedávno jsme začali upozorňovat malý počet uživatelů, že starší platební metoda, ke které je připojen jejich prémiový účet, je zastaralá. Uživatelé obeslaní e-mailem budou od dalšího fakturačního období automaticky přesunutí na bezplatný účet. Uživatelé pak budou mít možnost upgradovat na prémiový účet přihlášením ke svému účtu na Spotify.com. Tyto kroky pomohou zajistit to, že budeme moci i nadále poskytovat konzistentní a nejlepší předplatné ve své třídě pro všechny naše uživatele,“ uvedl mluvčí společnosti.

Spotify umožnila platit za prémiový plán pouze na dva roky, a to do roku 2014 do roku 2016. Poté tuto možnost deaktivovala. Nyní provádí kroky nutné k tomu, aby byli všichni takto platící uživatelé převedení na řádný způsob předplatného. Důvodem toho, proč společnost Spotify zrušila možnost plateb přes App Store, jsou poplatky za každou platbu, které si účtuje Apple. Podobný problém se rozhořel i s Googlem, který nakonec ale obě dvě strany vyřešily dohodou. Spotify dostala možnost využívat pro fakturaci na Google Play třetí strany.

Zdroj: techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Spotify ruší možnost platit předplatné prostřednictvím App Store

reklama reklama