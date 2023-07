Samsung chce do čtyř let začít s výrobou 1,4nm procesorů

Samsung poodhaluje své výrobní plány na nejbližší čtyři roky a podle toho, jaké informace se odhalují, máme se na co těšit. Jihokorejský technologický gigant se chce pustit do veliké výzvy v oblasti vývoje výkonných procesorových čipů.

Výkonné čipy od Samsungu jsou na obzoru

V dnešní době jsou na špici výrobci Qualcomm a Mediatek, kteří dodávají své špičkové čipy vyráběné 4nm technologií. Už to je samo o sobě veliký technologický úspěch, protože čím menší je čip, tím lepší je jeho výkon a efektivita, ale jedná se o náročnou výrobní technologii. Samsung odhalil své plány a ty ukazují, že se chce pokořit 2nm výrobní technologii do roku 2025 a 1,4nm technologii do konce roku 2027. Obě technologie chce v rámci těchto časových milníků uvést do masové výroby.

Samsung Foundry je, hned po společnosti TSMC, druhým největším smluvním výrobcem a dodavatelem procesorových čipů na světě. Jak se zdá, Samsung rozhodně nehodlá zůstat za TSMC pozadu. Ta na začátku roku 2022 oznámila, že chce do roku 2025 uvést čipy vyráběné 2nm technologií. Samsung prováděl srovnání 2nm čipu s 3nm čipem, jehož vývoj byl zahájen minulý rok. Čip vyráběný 2nm technologií nabízí 12% zvýšení výkonu a o 25 % vyšší energetickou účinnost oproti 3nm čipům.

Zdroj: gizmochina.com

