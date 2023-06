Vivo V29 Lite přichází rovnou s OIS a eSIM

Vivo vydává jeden model za druhým, přičemž na některé si musíme počkat, než se dostanou do Evropy. Tentokrát společnost překvapuje a vydává prvně u nás model Vivo V29 Lite. Ten by se dal považovat za běžný mobil střední třídy, ale přichází s jednou vymožeností navíc.

„Jsme nadšeni z uvedení nejnovějšího přírůstku do produktové řady V, který přináší řadu funkcí přizpůsobených každodennímu životu,“ říká Gabriela Roušarová, marketingová manažerka českého zastoupení společnosti vivo pro Českou republiku. "Při návrhu a tvorbě V29 Lite jsme si stanovili jasný cíl, že musí splňovat stejné standardy kvality a musí být podroben stejným kritickým testům jako naše vlajkové smartphony. Díky tomu je jasně vidět, že neděláme žádné kompromisy, pokud jde o životnost a flexibilitu našich zařízení a také o vysoký výkon fotoaparátu, což je přesně to, co uživatelé od smartphonu vivo očekávají.“