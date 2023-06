Google představuje novinky pro Android

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google nečeká s představováním novinek vždy jen na konkrétní událost. V podstatě každých pár měsíců uvede funkce, rozšíření i aplikace, které směřují na větší množství majitelů mobilů a jiných zařízení s Androidem. I tentokrát jsme se dočkali několika vylepšení, byť je zde omezení v některých případech na konkrétní krajiny.

Užitečná vylepšení

V první řadě se Google pochlubil funkcí napomáhající ve čtení, kde v podstatě jde hlavně o učení, k čemuž jsou vybrány konkrétní knihy. Bohužel je nabídka omezena jen na vybrané jazyky, mezi kterými chybí čeština. Dále jsme se dočkali tří nových widgetů, které nabízí personalizované tipy z Google TV, aktuální dění na akciovém trhu a také se nabízí výběr zajímavých článků z Google News.

Google si nachystal i novinku pro majitele hodinek s Wear OS. Nově se nabízí nový tiles aplikace Spotify. Není tak potřeba otevírat aplikaci, stačí jen přejít na tiles na pravé straně ve výběru. Také došlo na přidání jízdenek do hodinek, ale zde je omezenost jen na Washington, D.C. a San Francisko Bay Area, i tak se jedná o předzvěst možných funkcí, které se mohou jednou dostat k nám. Kromě toho ještě Google upozorňuje na dostupnost aplikace Keep u Wear OS.

Nezapomnělo se ani na rozšíření Emoji kuchyně, tedy funkce pro vytváření nových kombinací stávajících emoji. Podstatnější novinka je možnost skenováno dark webu, jestli nedošlo k úniku vaší e-mailové adresy. Novinka je k dispozici v rámci Google One a jen v USA, ale společnost slibuje brzké rozšíření do dalších 20 krajin. Jen neuvedla, kterých se to týká.

Tentokrát je nabídka poměrně chudá, ale snad se to změní v další aktualizaci, která by se měla objevit přibližně za dva až tři měsíce.

Zdroj: blog.google

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama