Samsung má konkurenci, Micron představil ještě rychlejší úložiště pro mobily

Aktuálně se v mobilním telefonech objevuje zpravidla úložiště typu UFS. U současných top modelů je verze UFS 3.1, ale sem tam se ještě objeví mobil se starší technologií eMMC, ale jde spíše o raritu. Samsung se již pochlubil nejmodernější technologií UFS 4.0. Stalo se tak před rokem v květnu. Nyní přichází konkurence s rychlejší technologií.

UFS od Micron

Sice společnost Micron představila novou verzi UFS, ale stále se jedná o 4.0. I tak dosahuje lepších výsledků než varianta od Samsungu. V případě sekvenčního čtení je navýšení spíše minimální. Samsung nabízí 4200 Mbps, Micron se chlubí rychlostí 4300 Mbps. V případě načítání dat tedy asi nebude nějak dramatický rozdíl a možná si toho nevšimne běžný uživatel.

V případě sekvenčního zápisu jde ale o něco jiného. UFS 4.0 od Samsung má ve specifikacích 2800 Mbps, ale právě nová verze od Micronu má 4000 Mbps. To je již značný rozdíl, který umožní rychlejší ukládání souborů. Teoreticky může zařízení těžit na těchto specifikacích u záznamu videa. Micron se dále chlubí, že byla použita 232vrstvá TLC technologie.

V případě spotřeby jen uvádí, že nová verze je o 25 % efektivnější, co se týče spotřeby energie. U zápisu došlo k redukci spotřeby energie o 10 %. Nová varianta úložiště bude k dispozici ve verzích 256 GB, 512 GB a 1TB. Micron uvádí, že novinka co nevidět zamíří do prvních smartphonů. Nejvíce budou uživatelé využívat tuto novou technologii při spojení s 5G a AI.

