Novinky v iOS 17 – až 500 časovačů najednou nebo vylepšené připomínky

iOS 17; zdroj: Dotekománie

Nové iOS 17 přináší mnoho novinek, které Apple ani při představení nezmínil. Některé jsou pak tak malé, že se ani na webovou stránku tohoto výrobce nevešly. To ale neznamená, že nejsou zajímavé. Dnes se na pár z nich podíváme.

Více časovačů

Do dnešní verze iOS 16 je možné v systému ve výchozí aplikaci Hodiny možné spustit najednou jen jeden časovač (minutku). To může být občas málo. Apple tak v iOS 17 konečně představil možnost spustit jich více najednou. To Apple sice zmínil, ale jistou zajímavostí je pak horní limit. Ten je stanoven na 500 časovačů. Víc jich tak najednou spustit nelze, ale myslím, že by to mohlo většině uživatelů stačit.

Připomínky zvládnou sloupce

Aplikace připomínky dostala také několik vylepšení. Jedním z nich je možnost přidat sloupce, což se může rozhodně hodit a díky tomu vám tato vestavěná aplikace může nahradit třeba Trello či jiné podobné nástroje. Sloupce můžete i různě pojmenovat, a tak ve výsledku máte kanban board.

Dřívější připomenutí

Kromě klasického připomenutí v určitý čas si nově budete moci nastavit ještě jedno tzv. předčasné/dřívější připomenutí. To se může hodit, pokud jedno připomenutí nestačí a chcete mít jistotu, že na danou věc opravdu nezapomenete.

Interaktivní widgety

Widgety jsou od iOS 17 konečně interaktivní. V rámci připomínek se vám tak zobrazí seznam, kde můžete přímo ve widgetu označit věci jako dokončené. Ještě v iOS 16 se vždy po kliknutí na widgetu kamkoliv otevřela aplikace Připomínek.

Vylepšená volba barev pro HomeKit příslušenství

Kruhový výběr barev například u barevných žárovek je pryč a byl nahrazen obdelníkem. V rámci něj si od iOS 17 můžete o něco lépe navolit barvu a přesný odstín, který požadujete.

A to je jen pár zajímavých funkcí, psali jsme však také o:

Malé novinky budeme dále sledovat. Mějte pak na paměti, že se jedná o betaverzi, a tak do finálního iOS 17 se můžou funkce a design ještě změnit.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Novinky v iOS 17 – až 500 časovačů najednou nebo vylepšené připomínky

reklama reklama