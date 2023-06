iOS 17 upozorní na nevyžádané “nudes“ fotografie a videa

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple v pondělí pří příležitosti WWDC23 představil nové verze stávajících operačních systémů. Není úplně zvykem, že by bylo představeno tak malé množství novinek v rámci iOS. I přesto iOS 17 přináší hlasové zprávy ve FaceTime a funkci Check In. Ale to nejlepší nebylo vůbec představeno.

Nevyžádané fotky

Apple se snaží o neustálé přidávání bezpečnostních prvků, není tedy překvapením, že iOS 17 je v tomto ohledu opět lepší. Systém poskytuje Varování o citlivém obsahu, které upozorní uživatele, že jim byla doručena fotografie nebo video, které by možná nechtěli vidět. To ocení především ženské publikum, které často dostávají tzv. nevyžádané “dickpicks“.

Apple tuto funkci představil prostřednictvím svého blogu a zdá se, že funkcionalita bude zaměřena na “nudes“ fotografie nebo videa. Pokud obdržíte nahou fotografii, objeví se vyskakovací okno s otázkou, zda chcete citlivý obsah zobrazit.

Vyskakovací okno dále (viz přiložený screen) popisuje následující:

Na nahých fotografiích a videích jsou zobrazeny intimní části těla, které běžně zakrývá prádlo nebo plavky.

Není to vaše chyba, ale nahé fotografie a videa mohou být zneužity proti vám.

Osoba na fotografii nebo ve videu možná nechtěla obsah sdílet – mohl být sdílen bez souhlasu.

Uživatelé pak mají k dispozici tři možnosti – mohou si vybrat, zda si obsah přejí zobrazit mebo skrýt, nebo mohou klepnout na tlačítko “Jak získat pomoc“. I zde platí, že Apple nemá přístup k žádným soukromým snímkům.

Zdroj: techcrunch.com

