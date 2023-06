Apple Music v rámci iOS 17 dostává tři významné novinky

iOS 17 přináší také významné novinky pro Apple Music. Uživatelé se mohou těšit na Crossfade, Collaborative Playlists a nový hudební přehrávač. Pokud si chcete novinky vyzkoušet už nyní, můžete si stáhnout developerskou beta verzi, případně počkejte pár týdnů na první veřejnou betu.

Začněme s funkcí Crossfade. Ta umožňuje rychlé přecházení mezi skladbami. Namísto abruptního přerušení jedné skladby a následného okamžitého startu další skladby, dojde k plynulému přechodu. V principu jde o velmi jednoduchou funkci a je zarážející, že ji Apple zařadil do portfolia až nyní.

Další funkcí jsou Collaborative Playlists. Tato funkce je u konkurenčních streamovacích služeb dostupná už nějakou dobu, v principu uživatelům a jejich přátelům umožňuje společně vytvářet seznamy skladeb. Ideální scénář použití je třeba společný roadtip, kdy každý uživatel do společného playlistu přidá svou oblíbenou skladbu, kterou si chce poslechnout. Funkce ale bude dostupná až později v tomto roce, nejspíše jako součást verze iOS 17.1.

iOS 17 pak přináší i nový hudební přehrávač, který působí z mého pohledu elegantně. Alba jsou plynule začleněna do spodní části hudebního přehrávače, kde se nachází ovládací prvky. Tento design přehrávače působí moderněji než původní uspořádání, kdy byl přehrávač zobrazen jako rámeček uprostřed obrazovky. Při prohlížení seznamů skladeb a obrazovek alb se nový design přehrávače plynule sladí s okolním obsahem. Celkově působí mnohem příjemněji a vkusněji.

Zdroj: androidheadlines.com

