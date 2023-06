Nejlepší aplikace pro změnu GPS na iOS i Androidu – nejen pro Pokémon GO [komerční článek]

Zdroj: iToolab

Z historického hlediska to není zase až tak dávno, kdy jsem si k nové Nokii E65 musel dokoupit externí GPS modul, abych mohl využívat polohové služby pro navigaci. Ale z dnešního pohledu je to již takřka mobilní „pravěk“. Mobilní technologie si totiž dnes už jen těžko umíme představit bez integrovaných GPS funkcí. Mít možnost ukázat, kde přesně se nacházím, má své nesporné výhody, ale najde se i řada situací, kdy se nám hodí svou skutečnou polohu naopak skrýt, nebo ji změnit na jinou (tzv. GPS spoofing). To potvrdí mimo jiné i náruživí hráči Pokémon GO, kterým se možnost spoofingu GPS polohy může hodit, a to jak na iPhonu, tak na zařízeních s Androidem.

Funkční aplikace pro iOS/Android v roce 2023

Aplikací, které se teoreticky dají použít, je velké množství, nicméně zdaleka všechny neplní vše, co slibují. Obecně se dá říci, funkčních aplikací, které dokáží v reálném čase simulovat změnu GPS polohy, a to bez nutnosti jailbreaku (iOS) či rootu (Android) je minimum. Můžete si dát práci s tím, že si je postupně vyzkoušíte (ovšem pozor na podvodné aplikace!), nebo můžete jako vodítko použít aktuální srovnání aplikací pro spoofing.

Vítěz: iToolab AnyGo

Pokud potřebujete špičkový nástroj pro práci s GPS funkcionalitami, můžete bez obav sáhnout po iToolab AnyGo. Tento nástroj umí nastavit vaši polohu kdekoliv na světě během několika sekund, či nasimulovat pohyb po nadefinované trase (a to jak mezi dvěma body, tak i po trase dané množstvím zvolených bodů). Kromě toho vás umí okamžitě „teleportovat“ na vybrané místo, nebo využít speciální mód automatického teleportu pro Pokémon GO. Dalšími možnostmi jsou pak pohyb za pomoci joysticku přímo na displeji, případně možnost naimportovat trasu ve formátu GPX.

Použití: velmi snadné

Pojďme se společně podívat, jak toto řešení používat.

iToolab AnyGo je program, který je třeba nainstalovat na PC se systémem Windows či Mac, přičemž dokáže spolupracovat s mobilními zařízeními běžícími jak na iOS od Apple, tak na systému Android od Google. Dalším krokem je připojení k mobilnímu telefonu a zapnutí „Developer mode“ (iPhone) nebo „USB debugging“ (Android).

Jakmile je toto hotovo, můžeme se pustit do práce: buď se nechat virtuálně přenést na kterékoliv místo na světě, nebo rovnou simulovat pohyb v oblasti, kterou si sami vyberete. Prostřednictvím mapového rozhraní si vyberete počáteční a cílový bod, a zvolíte požadovanou rychlost simulovaného pohybu (napodobit můžete jak chůzi, tak i jízdu na kole či automobilem). Pro komplexnější simulaci nemusíte zůstat jen u startovního a cílového bodu, nýbrž si můžete vybrat i větší množství zastávek po trase.

Speciálně pro náruživé hráče Pokémon GO má iToolab AnyGo implementovánu možnost „Auto jump after cooldown“, kdy k dalšímu teleportu dojde až po určité časové prodlevě (ta je nastavena podle vzdálenosti počátečního a cílového bodu teleportu.

Další zajímavou možností je možnost simulace pohybu prostřednictvím virtuálního joysticku na obrazovce s mapou. Ten je možno použít jak v režimu automatického GPS pohybu, tak i v režimu manuálním. Joystick se ovládá myší nebo klávesnicí, podle toho, co vám více vyhovuje.

iToolab AnyGo samozřejmě zvládá i práci s formátem GPX. Ten můžete použít pro sdílení dat s jinými uživateli, a také dává možnost rychle a snadno naimportovat předem definovanou trasu, po které se pak můžete vydat. Nastavit se dá i počet opakování trasy, nebo simulovat realistický pohyb, kdy se rychlost pohybu mírně mění.

Aplikace umí i řadu dalších věcí, jako je například možnost vytváření oblíbených míst i tras, umí také dříve použité trasy ukládat k opakovanému použití. Velmi užitečnou funkcí je pak možnost měnit GPS souřadnice na více zařízeních současně. Tato možnost je ještě umocněna tím, že v nejnovější verzi iToolab AnyGo podporuje připojení mobilních zařízení přes WiFi; není tedy nutné jednotlivá zařízení připojovat kabelem.

Připraveno pro sociální sítě

iToolab AnyGo je kompatibilní s většinou běžně používaných sociálních sítí. To dává uživatelům další zajímavé možnosti. Rádi byste například cestovali, ale momentálně z jakéhokoliv důvodu nemůžete? Nevadí, tak cestujte alespoň virtuálně, ale stejně přesvědčivě. Pomocí aplikace můžete upravit svou polohu, takže oznámit polohu například na Kajmanských ostrovech je maličkost.

A ve spojení se seznamovacími aplikacemi pak máte možnost poznat zajímavé lidi v každé lokalitě, která vás zajímá.

Srovnání a hodnocení

iToolab AnyGo vychází z nejrůznějších srovnání a hodnocení jako jedna z „top“ aplikací na změnu GPS polohy, ne-li jako ta vůbec nejlepší. Ve srovnání s jinými nástroji přináší všechny požadované funkce, snadnost používání, podporu Windows/macOS/iOS/Android, a jako bonus navíc speciální režimy pro Pokémon GO a skvělou kompatibilitu se sociálními sítěmi. Nejen podle mne zasloužených 5 hvězdiček!

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Sponzorovaný článek Nejlepší aplikace pro změnu GPS na iOS i Androidu – nejen pro Pokémon GO [komerční článek]

reklama reklama