iPhone 8 a iPhone X už nedostanou iOS 17, těšit se mohou majitelé těchto mobilů a tabletů

Největší novinkou letošní konference WWDC společnosti Apple je jednoznačně Vision Pro, tedy brýle pro rozšířenou a virtuální realitu, byť má firma pro to své vlastní označení, jak to bývá zvykem. Sice se jedná o krásný kousek technologie, ale do prodeje zamíří až příští rok, navíc jen v USA. Třešinkou na dortu je cena, která v přepočtu vychází přibližně na 100 tisíc korun. Pro běžné smrtelníky jsou zde ale aktualizace mobilů a tabletů.

Aktualizace pro iPhone a iPad

Pro majitelé iPhonů zde máme kompletní seznam podporovaných modelů u nejnovějšího iOS 17. Mrzení bude u těch, co mají ve svých kapsách iPhone 8, iPhone 8 Plus nebo iPhone X. Tyto mobily se již nedočkají nejnovější verze. Nejstarší model, který dostane aktualizaci, je iPhone XS.

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X S

iPhone X S Max

Max iPhone X R

iPhone SE (2. generace nebo pozdější)

V případě tabletů je seznam poněkud jednodušší. Zde se mohou těšit na iPadOS 17 majitelé iPadu Pro od druhé generace, iPadu Air od třetí generace, iPadu od šesté generace a iPadu Mini od páté generace. Zatím jsou k dispozici jen beta verze, přičemž oficiální vydání stabilních systémů je plánováno na druhé pololetí tohoto roku.

Zdroje: apple.com, apple.com, gizmochina.com

