Garmin uvádí na trh prémiové hodinky Fenix 7 Pro a Epix Pro

Americká společnost Garmin je proslulá svými kvalitními chytrými hodinkami zaměřenými na sportovce a vyznavače outdooru. V jejím portfoliu nalezneme jak hodinky cenově dostupnější, tak i ty, které uspokojí ty nejnáročnější sportovní profesionály. Právě nyní jsou na trh uvedeny dvě špičkové řady Fenix 7 Pro a Epix Pro.

Obě dvě řady patří k tomu nejlepšímu, co Garmin nabízí, a tak je nutné počítat i s relativně vysokou cenovkou, která přesahuje 20 tisíc korun. Jak Fenix 7 Pro, tak i Epix Pro samozřejmě přinášejí řadu novinek a špičkových funkcí, a tak si je pojďme představit.

Garmin Fenix 7 Pro

Řadu Fenix asi není nutné představovat. Jedná se o odolné hodinky, u kterých je kladen důraz nejen na odolnosti proti poškození, ale také na dlouhou výdrž baterie. Tyto hodinky jsou tak populární především u vyznavačů outdoorových aktivit s dlouhou délkou trvání. Garmin Fenix 7 Pro jsou k dispozici ve třech variantách: 42 mm, 47 mm a 51 mm a k dispozici jsou jak se standardním sklíčkem, tak i se safírovým. Všechny varianty jsou vybaveny solárním nabíjením a na jedno nabití by měly hodinky vydržet až 37 dní v režimu chytrých hodinek a až 139 dní v režimu expedice.

Hodinky jsou opatřeny AMOLED displejem a k tomu jsou ještě vybaveny technologií Red Shift, která mění barevný odstín displeje na červený, čímž je dosaženo lepší čitelnosti v horších světelných podmínkách a také slouží jako ochranná funkce pro lepší spánek v noci díky eliminaci vyzařovaného modrého světla z displeje.

Fenix 7 Pro přináší mnoho novinek a zde jsou ta zásadní:

Vestavěná LED svítilna – je k dispozici u všech velikostí, možnost nastavení variabilní intenzity, červené bezpečnostní světlo a stroboskopický režim zlepšují viditelnost při tréninku ve tmě

– je k dispozici u všech velikostí, možnost nastavení variabilní intenzity, červené bezpečnostní světlo a stroboskopický režim zlepšují viditelnost při tréninku ve tmě MIP nové generace – displej u Fenix 7 Pro byl přepracován a díky přepracovanému zobrazení, podsvícení a solárnímu panelu hodinky přinášejí lepší čitelnost v interiéru.

– displej u Fenix 7 Pro byl přepracován a díky přepracovanému zobrazení, podsvícení a solárnímu panelu hodinky přinášejí lepší čitelnost v interiéru. Snímač tepové frekvence – hodinky přicházejí s vylepšenými optickými senzory a algoritmem specifickým pro každý sport, čímž je docíleno lepšího sledování aktivity

– hodinky přicházejí s vylepšenými optickými senzory a algoritmem specifickým pro každý sport, čímž je docíleno lepšího sledování aktivity Skóre vytrvalosti – měření výkonnosti při dlouhodobé aktivitě a zahrnutí dat, jako jsou VO2max, krátkodobá a dlouhodobá tréninková zátěž a další metriky z různých naměřených aktivit podává celkový obraz o vytrvalosti

– měření výkonnosti při dlouhodobé aktivitě a zahrnutí dat, jako jsou VO2max, krátkodobá a dlouhodobá tréninková zátěž a další metriky z různých naměřených aktivit podává celkový obraz o vytrvalosti Skóre pro kopce – měření běžecké síly a vytrvalosti do kopce

– měření běžecké síly a vytrvalosti do kopce Funkce UpHead – zobrazení kontrolních bodů a bodů zájmu POI pro lepší plánování a přehled o trase

– zobrazení kontrolních bodů a bodů zájmu POI pro lepší plánování a přehled o trase Nové překryvné mapy počasí – vylepšené zobrazení počasí a nadcházejících povětrnostních podmínek

– vylepšené zobrazení počasí a nadcházejících povětrnostních podmínek Reliéfní stínování – rychlé čtení topo map pro lepší povědomí o terénu

– rychlé čtení topo map pro lepší povědomí o terénu Nové předinstalované aktivity – rafting na divoké vodě, motokros a desítky dalších

Řada Fenix 7 Pro je samozřejmě vybavena mnoha prémiovými funkcemi, jako jsou vícepásmový příjem satelitního signálu SatIQ, topografické mapy TopoActive, které poskytují mapové podklady z vybraných kontinentů celého světa, Outdoorové mapy poskytující prémiový obsah, jako jsou satelitní snímky, vylepšené TOPO a mnoho dalšího. Hodinky řady Fenix 7 Pro v USA začínají na ceně 799,99 dolarů, což je v přepočtu zhruba 17 800 Kč.

Garmin Epix Pro 2. generace

Hodinky Garmin Epix Pro představují špičkovou řadu outdoorových hodinek, které přicházejí s perfektním AMOLED displejem, robustním tělem a vysokou výdrží baterie. Podobně jako Fenix 7 Pro, i Epix Pro jsou dostupné ve třech velikostech: 42 mm, 47 mm a 51 mm a kromě standardní edice je k dispozici i edice se safírovým sklíčkem. Hodinky nabídnou vysokou výdrž baterie až 31 dní v režimu chytrých hodinek. Hodinky jsou nabité funkcemi pro celodenní sledování zdraví a metrikami pro sledování kondice. Vestavěná LED svítilna zajistí dobrou viditelnost a orientaci v noci.

Jaké jsou novinky, které hodinky Garmin Epix Pro přinášejí?

Vestavěná LED svítilna – poskytuje proměnlivou intenzitu a stroboskopický režime poskytující lepší orientaci při tréninku ve tmě

poskytuje proměnlivou intenzitu a stroboskopický režime poskytující lepší orientaci při tréninku ve tmě Režim červeného posunu – změní barvy zobrazení displeje na odstíny červené, aby se uživatelé lépe aklimatizovali na tmavší podmínky a eliminovalo se rušení spánkového cyklu

změní barvy zobrazení displeje na odstíny červené, aby se uživatelé lépe aklimatizovali na tmavší podmínky a eliminovalo se rušení spánkového cyklu Nové předinstalované aktivity – nové aktivity včetně fotbalu, basketbalu, raketových sportů, jízdy na koni a dalších.

– nové aktivity včetně fotbalu, basketbalu, raketových sportů, jízdy na koni a dalších. Lepší přehled o úrovni kondice – s pokročilými tréninkovými funkcemi, jako je skóre kopce a skóre vytrvalosti

– s pokročilými tréninkovými funkcemi, jako je skóre a Funkce Up Ahead – zobrazení kontrolních bodů a bodů zájmu POI pro lepší plánování a přehled o trase

zobrazení kontrolních bodů a bodů zájmu POI pro lepší plánování a přehled o trase Optimalizovaný snímač tepové frekvence – nabízí vylepšené sledování výkonu ve více sportech

– nabízí vylepšené sledování výkonu ve více sportech Nové překryvné mapy počasí – usnadňují zobrazení nadcházejících povětrnostních podmínek

– usnadňují zobrazení nadcházejících povětrnostních podmínek Reliéfní stínování – rychlé čtení topo map pro lepší povědomí o terénu

Hodinky Gamrin Epix Pro jsou stejně jako Fenix 7 Pro vybaveny prémiovými funkcemi a jsou speciálně navrženy pro nepřetržité nošení 24 hodin 7 dní v týdnu.

„Chcete-li být nejlepší, potřebujete to nejlepší a my jsme nadšeni, že můžeme přinést inovativní funkce do našich dosud nejschopnějších chytrých hodinek. Nová řada Epix Pro je vybavena inovativními tréninkovými nástroji, aktualizacemi map, poznatky o zdraví a wellness a dalšími funkcemi, takže už nemusíte volit mezi funkcemi, které chcete, ale spíše mezi velikostí, která je pro vás nejlepší.“ – Dan Bartel, viceprezident společnosti Garmin pro globální spotřebitelský prodej.

Garmin Epix Pro začínají s cenovkou o 100 dolarů dražší, než je tomu u řady Fenix 7 Pro. Nejlevnější model vyjde v USA na 899,99 dolarů, což v přepočtu činí 19 980 korun.

Jaké ceny jsou ale stanoveny v ČR?

Fenix 7 Solar Pro 42/47 mm – 19 990 Kč

Fenix 7 Solar Pro 51 mm – 22 490 Kč

Fenix 7 Solar Pro Sapphire Edition 42 mm – 22 490 Kč

Fenix 7 Solar Pro Sapphire Edition 47/51 mm – 24 990 Kč

Epix Pro standard Edition 42/47 mm – 22 490 Kč

Epix Pro Standard Edition 51 mm – 24 990 Kč

Epix Pro Sapphire 42/47 mm – 24 990 Kč

Epix Pro Sapphire 51 mm – 26 990 Kč

Všechny modely lze již nyní zakoupit na stránkách společnosti Garmin pro Českou republiku, dostupnost je cca 3-5 týdnů.

