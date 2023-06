Galaxy Z Flip 5 dostane větší vnější displej a podporu některých aplikací od Googlu

Zdroj: 9To5Google

Ohebné či chceme-li skládací smartphony v posledních letech zažívají obrovský nárůst popularity, a tak není divu, že se do tohoto segmentu pouští stále více výrobců mobilů. U tzv. „véček“ se ale může skrývat slabina ve vnějším displeji, který je mnohdy malý a nejde na něm rak provádět většina akcí, jako na hlavním vnitřním displeji. Jedna z posledních novinek Motorola Razr 40 Ultra ale dostala téměř 4 palce velký vnější displej a podobnou cestou by měl jít také připravovaný Galaxy Z Flip 5 z dílny Samsungu, který by měl nově dostat podporu hned několika aplikací od Googlu.

Větší displej, více aplikací

Chystaný Galaxy Z Flip 5 by měl dostat hned 3,6 palcový vnější displej, což je značný nárůst oproti dosavadnímu Galaxy Z Flip 4, jehož displej má úhlopříčku pouze 1,9 palce. Na dostupných snímcích můžeme vidět, že displej značně narostl a bude zabírat téměř celou vnější plochu zařízení v zavřením stavu. Díky větší velikosti tak nabídne mnohem více možností pro využití, například pro focení selfie, nebo používání jiných aplikací.

Již od představení chytrých hodinek Galaxy Watch 4 (Classic) víme, že mezi Samsungem a Googlem probíhá spolupráce na vývoji operačních systémů Android a WearOS, proto není příliš překvapivé, že právě Google jako první nabídne další aplikace optimalizované pro sekundární displej. Na novince tak bude možné používat například aplikaci Google Mapy, Zprávy, nebo v neposlední řadě YouTube.

Ačkoliv se prozatím jedná o pouhé 3 optimalizované aplikace, může se jednat o první vlaštovku, kterou budou následovat i ostatní vývojáři a v budoucnu bychom se tak mohli dočkat například optimalizace Spotify, Netflix, nebo sociálních sítí, jako třeba Facebook. Co se týká uvedení Galaxy Z Flip 5, sám Samsung avizoval premiéru, která se bude konat na akci Galaxy Unpacked 27. července.

Zdroje: 9to5google.com, sammobile.com

