Domácí elektrárny BLUETTI AC60 a B80 vstoupí na evropský trh a vyrazí vám dech! [komerční článek]

Společnost BLUETTI, lídr v oblasti skladování čisté energie, uvede koncem června na evropský trh nové produkty AC60 a B80, nejmenší solární generátory s možností rozšíření a šestiletou zárukou .

Domácí elektrárny BLUETTI AC60 a B80

Nejnovější inovace přichází, protože společnost BLUETTI zaznamenala mezeru na trhu: na pultech je k dispozici mnoho elektráren všech velikostí. Některé však přicházejí v malém balení, ale také s menším množstvím energie uvnitř. Zatímco některé kousky jsou příliš těžké na to, aby se daly přemístit. Co takhle něco, co je mobilní a zároveň má velkou, přizpůsobitelnou kapacitu pro jakýkoli scénář? Vstupte do světa systémů BLUETTI AC60 a B80.

Co je BLUETTI AC60 ?

BLUETTI AC60 je 8,6kg solární generátor s 600W střídačem a 403Wh LiFePO4 baterií, kterou lze doplnit o baterii B80 pro zvýšení kapacity. AC60 je vybaven 7 různými zásuvkami a díky režimu Power Lifting Mode může nabíjet různá zařízení, dokonce i 1 200W.

Odolnost vůči vodě a prachu

Její vnitřní struktura je výrazně vylepšena: obvody jsou izolovány od průduchů ventilátoru. A AC60 má díky vnějším materiálům stupeň krytí IP65 pro ochranu proti vodě a prachu, takže je ideálním zdrojem energie pro outdoorové aktivity, jako je například pobyt v přírodě, kempování na pláži a další.

Rychlé tiché nabíjení

AC60 podporuje čtyři způsoby nabíjení: adaptor, auto, solární nabíjení a nabíjení z generátoru. Díky 600W AC Turbo nabíjení trvá dobití AC60 z 0 na 80 % pouhých 40 minut. Jednotka pracuje tiše při 45 dB nebo pod 40 dB v režimu tichého nabíjení, což je ideální pro použití ve stísněných prostorách, jako je místnost nebo stan.

Efektivní úspora energie

Díky pokročilému režimu ECO se AC60 automaticky vypne, pokud není připojena žádná zátěž. Několika kliknutími v aplikaci BLUETTI lze nastavit výstupy střídavého a stejnosměrného proudu zvlášť na 10–30 W a 5–20 W pro malé zátěže, což účinně snižuje vlastní spotřebu při práci. Navíc má velmi nízké ztráty v pohotovostním režimu, když se nepoužívá.

Snadné sledování a ovládání

AC60 je technologicky vyspělý a uživatelsky přívětivý, s intuitivním barevným LCD displejem zobrazujícím stav baterie, zbývající dobu nabíjení/vybíjení a další užitečné informace. Aplikace BLUETTI App nabízí sledování a ovládání v reálném čase odkudkoli pro průběžnou správu.

Co je rozšiřující baterie B80 ?

Baterie B80 o hmotnosti 9,88 kg, navržená jako doplněk k baterii AC60, využívá stejné spolehlivé články LiFePO4, nejstabilnější a nejbezpečnější baterie pro ukládání energie, která poskytuje více než 3 000 cyklů. Dvě baterie B80, každá o kapacitě 806Wh, mohou rozšířit kapacitu AC60 na maximálně 2 015Wh. B80 může fungovat jako samostatný zdroj stejnosměrného proudu se třemi stejnosměrnými porty: USB-A, USB-C a autozásuvkou nebo jako powerbanka pro jiné solární generátory BLUETTI, jako jsou EB3A, EB70 a AC180, prostřednictvím kabelu na DC7909 nebo EB55 prostřednictvím kabelu na XT60. Lze jej také dobíjet přes jeho vstupní porty nebo ve spojení s AC60.

Větší klid na duši

Stejně spolehlivý a bezpečný jako AC60 je i B80, který je vybaven pokročilým systémem správy baterií (BMS), který zajišťuje maximální účinnost a zabraňuje přepětí, přehřátí, zkratu a dalším bezpečnostním problémům. Navíc špičková 6letá záruka poskytuje větší pohodlí pro bezstarostné používání.

Zrozeny pro venkovní aktivity

Kompaktní a přitom výkonné. Modely AC60 a B80 mají kompaktní rozměry 290 mm*205 mm*234 mm, tedy zhruba stejnou velikost jako krabice od bot. Ergonomická sklopná rukojeť je navržena pro snadnou přepravu. Ať už na kempování, nebo na cestu obytným vozem, vydejte se na cestu s důvěrou, protože víte, že toto kombo bude pohánět vaše sny a posvítí vám na cestu.

Dostupnost a cena

Modely AC60 a B80 budou k dispozici na oficiálních stránkách společnosti BLUETTI v Evropě od června, přičemž jejich premiérová cena zůstává nezveřejněna, ačkoli se mluví o tom, že bude cenově příznivá.

O společnosti BLUETTI

Společnost BLUETTI, která má více než 10 let zkušeností v oboru, se snaží zůstat věrná udržitelné budoucnosti prostřednictvím ekologických řešení pro skladování energie pro vnitřní i venkovní použití a zároveň přináší výjimečný ekologický zážitek pro všechny a pro celý svět. Společnost BLUETTI působí ve více než 70 zemích a důvěřují jí miliony zákazníků po celém světě. Více informací naleznete na stránkách společnosti BLUETTI na adrese https://www.bluettipower.eu/.

