Zakladatel Twitteru spustil Bluesky, decentralizovaného klona

Zdroj: 9to5mac (se souhlasem)

Twitter si za poslední dobu prošel takovým menším peklem, ale zřejmě to bylo nutné, minimálně z pohledu nového majitele, Elona Muska. Sociální síť totiž na tom nikdy nebyla po finanční stránce dobře a spíše byla takovou černou dírou na peníze. Elon Musk se snaží vytvořit takový podnikatelský model, v kterém bude Twitter generovat dostatek prostředků i na vývoj a nebude nutné jen pumpovat peníze nejen do provozu Twitteru. Původní zakladatel Jack Dorsey ale nestojí opodál a nic nedělá. Pracuje na svých projektech, přičemž nejnovějším počinem, za kterým stojí, je sociální síť Bluesky.

Bluesky

Samotná historie Bluesky se datuje do roku 2019, kdy byla ještě po záštitou Twitteru. Hlavním produktem měl být nový protokol pro sociální sítě, který by byl otevřenější a hlavně decentralizovaný. Provoz by tedy nemusel být řízen jen skrze hlavní servery. Mohli bychom říci, že cílem bylo vytvořit podobný model, jaký je používán u sociální sítě Mastodon.

Nakonec ale Bluesky nyní operuje jako samostatná společnost, která spustila stejnojmennou sociál síť. CEO je Jay Graber, i tak Jack Dorsey stojí v pozadí této novinky. Zatím je k dispozici jen aplikace pro iOS. Na jiných platformách není k dispozici, ani na webu. Bohužel v tuto chvíli není dostupná pro širokou veřejnost a zřejmě bude jen na pozvánky, aspoň ve svém počátku. I tak máme první ukázku, jak vypadá. Uživatelům Twitteru bude prostředí zajisté velmi známé. V podstatě jde o klon Twitteru, ale jen v případě vzhledu.

Navíc zatím nejsou podporované hashtagy, animované obrázky a další pokročilejší funkce, ale zjevně se na všem pracuje. Je zde i stanoven limit na zprávu, konkrétně 256 znaků. Samotné fungování této sociální sítě ale je jiné než v případě Twitteru. Při zakládání účtu jste zaregistrováni na oficiálním serveru, ale klidně si bude moci uživatel vybrat jiného provozovatele. Navíc i po založení účtu na oficiálním serveru budete moci přejít na jiný, přičemž si zachováte uživatelské jméno, což je u decentralizované sítě zajímavá funkce.

I tak zde bude hrozit problém ze sítě Mastodon. Sice si založíte účet na oficiálním serveru, ale někdo může založit velmi podobný, ne-li stejný účet na jiném, i se stejnou profilovou fotkou. Jediný rozdíl bude v uživatelském jménu, a možná bude jen drobný. Bude tak komplikované odhalit, čí účet patří skutečné osobě. Právě toto by měly řešit decentralizované sociální sítě jako první a přijít s řešením ověřené identity, jestli je to vůbec možné.

Zatím není jisté, jestli Bluesky uspěje. Jednak není dostupná pro širokou veřejnost, ale také nemá reklamy, ani jinou formu financování. Nevíme, jestli se bude za ni platit, nebo jestli někdy bude obsahovat reklamy.

Zdroj: 9to5mac.com

reklama reklama