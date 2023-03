Budoucí telefony s Androidem by mohly umět generovat obrázky pomocí AI během pár sekund

Zdroj: Qualcomm

Společnosti Qualcomm se podařilo předvést koncept v podobě využití modelu pro hloubkové učení založeného na umělé inteligenci AI. Díky tomuto modelu by bylo možné na telefonech s Androidem generovat obrázky pomocí textového vstupu během pár sekund.

Umělá inteligence hýbe světem a prakticky všichni přední technologičtí výrobci se ji snaží nějakým způsobem začlenit do svého produktového portfolia. S AI technologiemi si pohrává i přední výrobce mobilních čipů, společnost Qualcomm. Tomu se podařilo vytvořit obrázek o velikosti 512 x 512 pixelů kočky válečnice v brnění pomocí telefonu Android a modelu hloubkového učení Stable Diffusion. Ten je znám právě schopnostmi generovat obrázky na základě převodu textu na obrázky.

Qualcomm sdělil ,že použil AI stack pro spuštění Stable Diffusion 1.5 a bez připojení telefonu k internetu se mu podařilo na telefonu provést veškeré operace založené na AI potřebné k vytvoření obrázku. Ten byl vygenerován během 15 sekund. Qualcommu se díky Stabe Diffusino podařilo obrázek kočky vytvořit pomocí textového příkazu: Super roztomilý chlupatý kočičí bojovník ve zbroji, fotorealistický, 4K, ultra detailní, vykreslování vray, unreal engine. Telefon, na kterém byl tento obrázek během pár sekund vytvořen, používal čipovou sadu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, který můžeme najít například v telefonu Samsung Galaxy S23. Model Stable Diffussion byl před testováním optimalizován pro kvantizaci, kompilaci a hardwarovou akceleraci.

Pokud by byla na Android telefonech v budoucnu spuštěna technologie založená na umělé inteligenci AI, mohlo by to šetřit náklady pro vývojáře a eliminovat potřebu připojení telefonu k internetu a tím pádem také zajistit vyšší úroveň ochrany uživatelských dat, která by nebyla přenášena z telefonu do cloudu. Očekává se, že by Qualcomm měl technologii založenou na AI představit na blížící se akci MWC 2023. Zatím, tedy musíme vyčkat, než se dozvíme, kdy by mohly přijít první vlajkové telefony využívající technologii AI.

