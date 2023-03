TikTok náctiletým omezí dobu používání aplikace

Zdroj: Dotekománie

Používání mobilního telefonu pro zábavu a uvolnění může být dvousečnou zbraní. Někteří uživatelé tráví tak mnoho času na sociálních sítích, že to má dopad na jejich reálný život. I z tohoto důvodu vznikají nástroje na digitální rovnováhu (digital wellbeing), které napomáhají s časem trávený v aplikacích. I samotné operační systémy mají takové možnosti. Sociální sítě se snaží také integrovat takové funkce. TikTok již nyní nabízí několik nástrojů, ale nyní jde trochu dál.

Hodina a dost?

Sociální síť TikTok nyní oznámila, že všem uživatelům pod 18 let, tedy nezletilým, nastavuje denní limit na 60 minut používání denně. Daný limit byl konzultován s Digital Wellness Lab v Boston Children’s Hospital. Mělo by se jednat o optimální hranici, ale neexistují žádné konkrétní studie, které by jednoduše konstatovaly, jaký limit je nejlepší. Po vyčerpání limitu bude uživatel vyzván k zadání přístupového kódu, aby mohl pokračovat v používání aplikace.

Nemusíte se bát, že by daných 60 minut nešlo obejít. Nastavení je možné změnit a případně kompletně zrušit. Jen bude uživatel vyzván po jedné hodině používání, aby si nastavil nový limit. TikTok umožňuje i používání aplikace uživatelům mladším 13 let, ale zde je vyžadována rodičovská kontrola. I u nich bude platit nový limit, přičemž odemknutí aplikace bude muset provést zákonný zástupce ze svého zařízení.

TikTok takto pokračuje v budování nástrojů, které mají ochránit dospívající. Zřejmě se tato novinka nesetká s takovým pochopením a asi si mnoho uživatelů raději nastaví vyšší věk, než je jim ve skutečnosti.

