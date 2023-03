Novinky řady Xiaomi 13 a virtuální realita, která rozpozná vaše emoce [komerční článek]

Zdroj: Vodafone

Koncem února zamířila na český trh řada Xiaomi 13 a horké novinky od tohoto výrobce jsou k dispozici také u Vodafonu. Za nákup modelů z nové řady zákazníky odměníme, jako dárek mohou získat bezdrátová sluchátka nebo výhodnější cenu. Nově je v nabídce i sada PlayStation VR2, která rozezná i jemné doteky prstů a díky sledování očí dovede zapojit do hry autentické emoce.

Xiaomi 13 Lite je základním modelem z řady 13 a k dispozici bude u Vodafonu od 6. března za 11 977 Kč. Zákazníci, kteří si jej zakoupí, rozhodně nepřijdou zkrátka. Získají jako dárek bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 3 v černé nebo bílé barvě za symbolickou 1 Kč. Dárek lze získat pouze při objednávkách přes e-shop od 6. 3. do 20. 3. nebo do vyprodání zásob.

Zbylé dva modely nové řady, Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, je možné u Vodafonu předobjednávat až do 14. března za 21 977 Kč a 29 977 Kč. A předprodej se tentokrát vyplatí dvojnásob, v jeho rámci totiž zákazníci získají telefony dokonce o 1 500 Kč výhodněji (cena bude již propsána do finální ceny produktu dle ceníku). Tím odměny nekončí – po registraci na stránkách www.xiaomipromo.cz získají zákazníci od výrobce zdarma tiskárnu Xiaomi Instant Photo Printer 1S.

Také poslední březnová novinka pochází od čínského výrobce. HONOR Magic5 Lite 5G je nástupcem úspěšného modelu a na první pohled zaujme kruhovým modulem fotoaparátu s trojicí objektivů. Cena je 9 501 Kč a také k tomuto telefonu náleží zákazníkům dárek, a to bezdrátová sluchátka HONOR Earbuds 2 Lite v bílé barvě jen za 1Kč. Dárek mohou zákazníci získat přes všechny prodejní kanály od 1. 3. do 31. 3. nebo do vyprodání zásob.

Virtuální realita jako emoční jízda

V nabídce Vodafonu je PlayStation 5, tentokrát v balení s herním hitem God of War Ragnarok. Jde o verzi konzole s 4K UHD Blu-ray mechanikou, rychlým 825 GB SSD diskem a jedním bezdrátovým ovladačem DualSense. Cena je 15 802 Kč.

Vodafone zařadil ale také další novinku, která posouvá hraní na PS5 na zcela novou úroveň. Sada Playstation VR2 stojí 15 799 Kč a mimo jiné poskytuje hráčům velmi jemné hmatové vjemy, díky kterým mohou cítit tlukot srdce jejich postavy nebo třeba nárazy předmětů. Kamery sledují pohyby očí a emoce, které vyjadřují, což se může projevit v samotné hře. To v kombinaci s polohou soupravy a ovladačů umožňuje, aby se hráči mohli plnohodnotně vyjádřit a komunikovat zcela novými způsoby.

Neomezený tarif se vyplatí nejen studentům

Až do 15. března mají všichni školou povinní možnost zapojit se do soutěže o nový mobil Xiaomi 12T 5G, bezdrátová sluchátka Xiaomi Buds 3 a chytrý náramek Xiaomi Smart Band 6 NFC. Pokud si pořídí některý z tarifů #jetovtobě, mohou se jednoduše zapojit do slosování v aplikaci Můj Vodafone.

Také v březnu mají noví i stávající zákazníci možnost získat slevu na nová zařízení. V nabídce je široká škála mobilních telefonů, tabletů ale také hodinek eSIM/SIM, televizorů, herních konzolí nebo notebooků, které lze získat i nadále se slevou až 5 000 Kč.

Pětitisícová sleva platí při pořízení digitální Vodafone TV a pevného internetu společně s našimi tarify Neomezený Super, Neomezený Premium 5G s minimálním měsíčním plnění od 590 Kč na 24 měsíců. Zákazníci ji získají ke každému telefonnímu číslu. Více informací o podmínkách je k dispozici na webových stránkách. Věrní zákazníci nemusí platit vše najednou. Stačí 1 Kč na místě a zbytek prostřednictvím výhodných splátek, které navíc mohou čerpat k jednomu telefonnímu číslu až na dvě zařízení.

