Samsung Galaxy S23 Ultra – velký a vyladěný [recenze]

Samsung Galaxy S23 Ultra byla představena počátkem měsíce a po prvních dojmech nám samozřejmě nesmí uniknout ani podrobný test tohoto telefonu. Oproti předchůdci zde není tolik novinek, proto bude zajímavé podívat se na tuto evoluci podrobněji. Co se vlastně změnilo a co zůstalo stejné? A jak fotí nový 200MPx fotoaparát?

Konstrukce

Zatímco základní modely Galaxy S23 dostaly částečně inovovaný design, zde na první pohled nedošlo k žádným výraznějším změnám. Stále tu tak máme top model s ostřejšími tvary převzatým původně z řady Galaxy Note. Ihned po prvním uchopení ale pochopíte, že tady je něco jinak, především pokud dobře znáte předchůdce. Boky jsou jinak a mnohem méně zaoblené, což ve mně celou dobu vyvolává pocit, že je tlustší. Nicméně tloušťka je stále stejná, a to 8,9 milimetru.

Galaxy S23 Ultra je také velký telefon, jeden z největších na trhu a nejen v kapse je to znát. Testoval jsem před tímto modelem malou Galaxy S23 a ta je ve srovnání s Ultrou opravdu kompaktní. Není to také vůbec lehký telefon a ovládání jednou rukou je složité. Trochu tomu pomáhá samotný systém, ale stejnak to nejde tak hladce. Je to prostě tak trochu taková lopata.

Na čelní straně není sklo již tak zaoblené, což je pozitivní pro nejednoho uživatele. Já osobně mám rád zaoblený displej, ale uznávám, že v kombinaci se stylusem S Pen to není tak vhodné. Na krajích totiž nyní méně sklouzává.

Jakkoliv je design jinak stejný jako vloni, stále je velmi povedený. Líbí se mi, že tu není na zádech žádný masivní fotomodul, jak to u konkurence obvykle bývá. Z matných zad tak vystupují jen jednotlivé čočky, přičemž ty tři hlavní jsou letos o kousek větší a mají také větší kovový rámeček.

Samsung nám na test dodal také originální silikonový obal v oranžové barvě, který vám vystouplé čočky zcela zarovná a telefon se pak při položení na stůl vůbec neviklá. To už se dnes moc často nevidí. Jediný menší mínus tohoto krytu je fakt, že trojnásobný teleobjektiv je v něm dost zapuštěný (senzor vpravo dole), a tak se na něm schovávají nečistoty z kapsy.

Jistou zajímavostí je také tmavší sklo teleobjektivu, jeho optika tak skoro není vidět. Krycím sklem jednotlivých větších čoček je pak Gorilla Glass DX, které se obvykle používá u hodinek. A když už jsme u skla, tak na obou stranách se nachází nové Gorilla Glass Victus 2. To má být zase o něco odolnější vůči pádům a také ekologičtější. Bohužel si nejsem úplně jistý, jak je odolné vůči škrábancům. Telefon nám totiž na recenzi dorazil již s poškrábaným čelním sklem v místě, kde se displej ohýbá na bok.

Inovací prošly barevné varianty. Jediná černá zůstala černá. Tu jsme také testovali a jedná se o nestárnoucí elegantní klasiku. Stříbrná byla nahrazena krémovou (Galaxy S23 jsme testovali v této barvě), stejně jako vínová byla nahrazena růžovou (oficiální český název je tedy sice fialová, ale ve skutečnosti je to spíše opravdu růžová).

Potěšilo mě, že stejně jako u základní Galaxy S23, tak i zde je škvírka pro horní telefonní reproduktor velice úzká, a proto se zde neudržuje žádná nečistota. Samozřejmostí je voděodolnost s certifikací IP68 nebo stereo reproduktory.

Zatímco vloni byl pro řadu Galaxy S stylus S Pen novinkou, letos už to bereme skoro jako samozřejmost. Stylus je stále stejný a nabízí stejnou funkcionalitu, zde k žádné změně nedošlo. A asi to není ani potřeba, S Pen funguje skvěle a odezva snímání je výborná. Jen jsem vloni kritizoval barvu stylusu, všechny verze ho mají černý. V případě námi testované černé je to logické, ale u ostatních barevných verzí bych ocenil větší kreativitu či sladění s barvou zařízení.

Displej

Zobrazovací panel je stejný jako vloni u předchůdce a tím bych mohl tuto kapitolu uzavřít. Je stále vynikající a nabízí výbornou viditelnost i na přímém slunci. Jediná změna je fakt, že při maximálním jasu (tzv. Vision booster) se nyní automaticky reguluje ve třech stupních. V praxi si toho ale ani nevšimnete.

Čtečka otisků prstů je stále bohužel stejná a snímá úplně stejně velkou plochu jako vloni. To je škoda, protože už tu máme lepší technologii. Samsung si tuto inovaci ale asi schovává na příští rok.

Hardware

Uvnitř se ale udál jeden z nejlepších kroků posledních let. Každý rok se nás výrobce snažil přesvědčit, že Exynos je skvělý čip. V testech byl však stejně každý rok Snapdragon většinou o něco výkonnější a lepší. Letos jsme se konečně dočkali čipu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy i u nás v Evropě. Samsung dokonce ani nebude vyrábět a prodávat žádnou verzi s Exynosem.

Říkáte si, proč je tam ten dodatek „For Galaxy“? Ten je podle výrobce vyladěn přímo pro Samsung a především mírně přetaktovaný. Výrobce si to mohl dovolit, jelikož chladič je 2,1x větší než u předchůdce. K přehřívání nedochází a i při vyšší zátěži jsem nikdy nezaznamenal nějakou nepříjemnou teplotu zařízení.

V praxi musím pochválit, že telefon je stejně jako malá Galaxy S23 výborně odladěný a vše je krásně plynulé a rychlé. To vloni u Galaxy S22 Ultra (minimálně v době testování) tak úplně nebylo. Možná tomu pomáhá i rychlejší úložiště UFS 4.0.

Specifikace Samsung Galaxy S23 Ultra

displej: 6,8 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Android 13 + One UI 5.1

Foťáky: zadní – 200 MPx, f/1.7, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý, 120°, f/2.2 10 MPx, 3x zoom, f/2.4, OIS 10 MPx, 10x zoom, f/4.9, OIS přední – 12 MPx, f/2.2

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC,

rozměry: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm; 234 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, Fast Wireless Charging 2.0

Baterie

Akumulátor má sice stále stejnou kapacitu, a to 5000 mAh, výdrž je ale v realitě, řekl bych, mnohem lepší než u předchůdce. Možná za to částečně může i náhrada Exynosu Snapdragonem, ale těžko říct. Novější čip je totiž samozřejmě zase o něco úspornější a zároveň výkonnější.

Samsung Galaxy S23 Ultra mi běžně úplně bez problémů vydržel dva dny. Opravdu bych se nebál ho nazvat dvoudenním smartphonem, což se mi u moc telefonů nestává. Obvykle se doba aktivního displeje (screen on time) v mém užití pohybuje kolem 4-5 hodin. Zde jsem se dostával na hodnoty kolem 7-8 hodin. To je výborné.

Jediným menším zklamáním je pak nabíjení. Tady Samsung opět zapomněl inovovat, a tak tu je jen 45W drátové napájení. To je ve srovnání s jinými trochu skoro až ostuda. Huawei uměl 40 W před 5 lety a konkurence dnes dává běžně 120 W u mnohem levnějších mobilů. A to samé platí o bezdrátovém napájení, které podporuje maximálně 15 W.

Fotoaparát

Fotoaparát také prošel mírnou evolucí, přičemž ta největší změna je navýšení rozlišení u hlavního snímače ze 108 na 200 MPx. Velikost senzoru je ale jen mírně větší. Zbytek sestavy na zádech je stejný jako vloni se stejnými parametry. Máme tu tedy dále ultra širokoúhlý snímač s rozlišením 12 MPx a pak dva 10MPx teleobjektivy s ohniskem 70 a 230 mm (3x a 10x přiblížení). Vlastně si trochu říkám, že je škoda, že tyto další snímače nemají vyšší rozlišení.

Hlavním snímačem můžete fotit do 12 (výchozí), 50 nebo 200 MPx. Pokud chcete fotit do formátu RAW, tak to lze maximálně v 50 MPx.

Výsledné snímky jsou ale ve finále skoro stejné jako vloni. Přímé porovnání s předchůdcem zatím nemám, ale když koukám i na noční snímky, nevidím žádný výraznější rozdíl a posun někam dopředu.

Teleobjektiv s přiblížením 3x nebo 10x stále podává velmi solidní výsledky. Je však samozřejmě znát, speciálně u toho 10násobného přiblížení, že má vysoké clonové číslo a tím pádem to na noční fotky moc není. Telefon pak ve větší tmě přepíná na výřez z 3x teleobjektivu. Ten má bohužel ale jen již zmíněných 10 MPx, a tak je výsledek v noci nevalný.

Hlavní snímač

Nahrávání videa je možné maximálně v 8K a nově konečně při 30 snímcích za sekundu. Video také již nemá nepříjemný ořez a je opravdu použitelné. Nicméně stejnak už kvůli velikosti záznamu je lepší používat 4K. Nahrávky jsou kvalitní a pochválit musím HDR.

Teleobjektiv 10x

Zhodnocení

Galaxy S23 Ultra není žádná revoluce, naopak je to velmi pozvolná evoluce. Nový Samsung nepřináší žádnou zásadní novinku. Je to ale problém? Vlastně vůbec, telefon je totiž možná i díky tomu výborně vyladěný. Nový Snapdragon pod kapotou tomu jistě pomáhá a jsem velmi rád, že už tu v Evropě nemáme Exynos a doufám, že to tak zůstane i v dalších generacích.

Jako negativa ale přeci jen musím zmínit pár vlastností, které by se u top modelu za 35 tisíc hodily vylepšit. Předně je to nabíjení, které s maximálním výkonem 45 W není nejrychlejší. Je také škoda, že čtečka otisků prstů není větší. 200MPx fotoaparát je pak sice na papíře krásné číslo, ale v praxi nevidím žádné výrazné vylepšení nočních fotek.

Přesto vše se jedná o nejvyladěnější Ultra model od Samsungu. Běhá nádherně a pravděpodobně vám ještě dlouho vydrží.

Klady

Výborná výdrž baterie

Vyladěný optimalizovaný software

Konečně Snapdragon v Evropě

Periskopický 10násobný zoom

Stylus S Pen je stále skvělý

Zápory

Velmi pozvolná evoluce

Pomalejší nabíjení



