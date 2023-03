Google představuje softwarové novinky pro Android, hlavně pro Pixely

Pixel 7; Zdroj: Google

Google už má ve zvyku představovat balíček novinek pro své smartphony v poměrně pravidelném cyklu. Některé novinky jsou určeny jen pro smartphony Pixel, ale některé se následně se zpožděním dostanou mezi většinu majitelů smartphonů s Androidem. Nyní zde máme nášup dalších novinek.

Netřeba čekat

První novinka se týká vylepšeného focení a konkrétně funkce Night Sight, která byla uvedena s Pixely 7. Google informuje, že vylepšuje samotné algoritmy a hlavně je zrychluje. Nebude tak potřeba tolik času pro zpracování a hlavně se tak sníží i spotřeba energie. Novinka je ale zatím vázána na procesory Tensor od Googlu. I tak očekáváme, že se následně dostane i do jiných mobilů, byť jen série Pixel.

Google také připomněl dostupnost funkce Magic Eraser, ale novinka je dostupná u aplikace Google Fotky, přičemž je nutné, aby si uživatel platil nějakou verzi předplatného Google One. Zajímavější funkce se ale jmenuje Direct My Call, která umožňuje rychlejší proplutí skrze volání, v rámci kterého musíte zadávat volby, abyste se dostali do správné sekce, například když voláte do banky. Bohužel je novinka omezena na USA a angličtinu.

Sice jsme si mysleli, že se funkce Health Connect dostane do mobilů až s Androidem 14, tak ve skutečnosti přichází dnes. Jde v podstatě o centrum pro data o zdraví, sportování a podobných informací, přičemž je možné napojit mnoho aplikací a služeb. Díky tomu lze kombinovat data a získat tak lepší přehled.

Google také přidává lepší propojení mezi jednotlivými zařízeními. Můžete domácímu asistentovi zadat odpočítávání, přičemž daná informace a také zobrazení se projeví i na mobilním telefonu. A to i na uzamčené obrazovce. Další vymoženost přichází na hodinky Pixel Watch. Nově je dostupná funkce detekce pádu. Smartphony Pixel 7 dostávají navíc možnost využívání dvou eSIM najednou a Fast Pair funkce je nově dostupná na vybraných Chromeboocích.

Zdroje: blog.google, xda-developers.com



