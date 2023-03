Zdroj: Dotekomanie.cz

Twitter přináší funkci, která ukáže, kolik lidí si váš tweet přidalo do záložek

Pokud jste náruživí tweeteři a chyběla vám možnost, jak se přesvědčit o tom, že lidé vaše tweety čtou a ukládají si je do záložek, pak se můžete začít radovat.

Novinka v aplikaci Twitter pro iOS

Twitter do své aplikace pro iOS přidal novou funkci. Podobně jako můžeme vidět, kolikrát byl náš příspěvek lajkován, nebo kolikrát byl retweetován, nově přibude možnost zjistit, kolik lidí si váš tweet uložilo na později pomocí záložky. Twitter uvádí, že ukládání do záložek je čistě soukromá věc, nemůžeme tedy vidět, kdo si náš tweet do záložky uložil.

Tato funkce je užitečná i pro tvůrce nebo firemní účty, pro které přináší další měřítko toho, zdali jsou jejich příspěvky užitečné. Společnost Twitter zatím nepotvrdila, kdy bude funkce dostupná i v aplikaci pro Android a také na web, ale předpokládáme, že se zde dříve, či později objeví.

Zdroj: engadget.com



Domů Články Twitter přináší funkci, která ukáže, kolik lidí si váš tweet přidalo do záložek

reklama reklama