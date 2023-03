Motorola chystá nové Moto G53s 5G

Zdroj: Motorola

Databáze Google Play Console vydala potřebnou certifikaci mobilní novince od Motoroly, která bude mít návaznost na modelovou řadu Moto G. První malá hrstka uniklých specifikací naznačuje, že půjde o zástupce spíše do nižších řad střední třídy. Přírůstek s obchodním názvem Moto G53s 5G by teoreticky mohl dorazit již v nadcházejících týdnech.

Levné „5Gčko“

Zveřejněný výpis k telefonu pod kódovým označením Penang připisuje čelní panel s HD+ rozlišením, pod kterým poběží osmijádrový 5G procesor Snapdragon 480 od Qualcommu nebo operační paměť RAM o velikosti 4 GB. Softwarová část určitě nabídne operační systém Android 13. Zbytek specifikací lze víceméně odvodit od Moto G53 5G, o němž jsme poprvé slyšeli začátkem ledna, kdy došlo k oficiálnímu představení v Číně.

Co zřejmě můžeme očekávat, tak je nižší obnovovací frekvence (90 Hz) u displeje a 64GB úložiště na uživatelská data s možností rozšíření paměťovou kartou. Dále vpředu nebude selfie kamerka o rozlišení vyšším než 8 MPx nebo naopak zadní stranu zaberou dva objektivy fotoaparátu. Změna by se nemusela týkat velikosti baterie včetně technologie urychlující nabíjení či verze vlastního rozhraní My UX. Nakonec snad už v nejbližších dnech se dočkáme dalšího upřesnění výbavy.

Zdroj: gizmochina.com



