Trendy mezi smartphony v roce 2023: Skládací modely, lepší fotoaparáty a 5G síť pro každého [komerční článek]

Vychytávky z dražších chytrých telefonů vždy postupně proniknou do levnějších segmentů a stávají se novým standardem. Jinak tomu nebude ani v roce 2023. Podívejme se, na co se můžeme letos těšit.

NFC v každém chytrém telefonu

Možnost platit v obchodech prostřednictvím NFC pouhým přiložením chytrého telefonu k terminálu není novinkou. Některé levnější telefony však tuto technologii dlouho nenabízely. V letošním roce se však stane standardem u drtivé většiny novinek.

Důvodem, proč tomu tak zatím nebylo, jsou zejména čínští robci. V Číně se totiž pro platby telefony využívají QR kódy. Letos se to však může změnit a v souvislosti s čínskou digitální měnou by se mělo v zemi rozšířit také využívání NFC technologie.

Zajímavostí je, že NFC se už začíná objevovat také v samotných krytech na mobil. Kromě smartphonů se tak brzy dočkáme jakýchsi smart pouzder.

5G síť jako standard

Rychlá 5G síť byla ještě před dvěma lety výsadou prémiových telefonů. Letos můžeme očekávat, že se stane standardem také u telefonů střední a nižší kategorie.

Zároveň mobilní operátoři plánují posílit pokrytí 5G signálem. Můžete se tak těšit na dostupnější internet, vyšší rychlosti stahování či sníženou dobou odezvy.

Ohýbání, skládání či rolování

Velcí výrobci jako Samsung, Huawei či OPPO se v segmentu prémiových telefonů vydávají novým směrem a přinášejí nové a nové modely skládacích, ohebných či dokonce modulárních telefonů. Mezi zajímavé novinky patří například OPPO Find N, Huawei Pocket S nebo Google Pixel Fold.

Jack konektor se časem vytratí

Sluchátkový konektor je pro výrobce z konstrukčního hlediska komplikací. Je to totiž otvor, přes který se do telefonu snadno dostanou nečistoty nebo voda. A kromě toho, v současnosti lidé hromadně přecházejí na sluchátka s bezdrátovým připojením, která jsou mnohem praktičtější a pohodlnější.

A tak je pravděpodobné, že klasický jack konektor postupně ze smartphonů zcela vymizí. Už dnes jej nenajdete u drtivé většiny dražších a luxusnějších zařízení a tento trend se bude dále rozšiřovat.

Špičkové fotoaparáty také u levnějších modelů

Na trhu postupně zdomácněly 200mpx fotoaparáty. Přestože prémiové modely fotí stále lépe, vývoj přece jen trochu zpomalil. Největší skok je tak letos možné očekávat u zařízení nižší a střední třídy.

U levnějších modelů bude trendem zlepšování kvality samotných snímačů. Standardem se stane optický stabilizátor obrazu. K lepším záběrům výrazně přispívá také technologie umělé inteligence, která se učí s ohledem na potřeby a styl focení majitele telefonu.

Rozšířená realita získává na síle

Rozšířená realita spojuje virtuální prvky se skutečným světem. V chytrých telefonech se využívá stále častěji a očekává se, že v příštích letech bude jedním z hlavním trendů. Po fenomenálním úspěchu Pokémem Go během pandemie, vývojáři aplikací a her zavětřili příležitost, a tak můžeme v blízké budoucnosti očekávat zásadní novinky, a to nejen mezi hráči, ale také v takových oblastech, jako je maloobchod, interiérový design či cestovní ruch.



Domů Články Trendy mezi smartphony v roce 2023: Skládací modely, lepší fotoaparáty a 5G síť pro každého [komerční článek]

reklama reklama